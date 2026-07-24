XIV. Leó pápa az USA férfi szerzetes-elöljáróinak: A közösségi élet a megszentelődés helye

„Segítettetek megerősíteni a megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik.” XIV. Leó pápa e szavakkal adott hálát levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA Szerzetesrendi Főelöljáróinak Konferenciáján, melynek mottója: „Egyek Krisztusban: A közösségi élet ma”.

A július 16-án kelt, a konferencia ügyvezető elnökének, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója „megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért”. A pápa megköszönte erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy mindez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az Ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez.

Az idei tanácskozás témájáról szólva Leó pápa arra buzdította őket, hogy „a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az apostoli munkájukban az ihlet, a tanúságtétel és az erő forrásának”. „Valójában

éppen azáltal, hogy mindent megosztotok egymással, legyen szó anyagi javakról, lelki tapasztalatokról, apostoli eszményekről vagy a szeretetszolgálatról, válik nyilvánvalóvá közöttetek a feltámadt Úr rejtett jelenléte”

– írta Leó pápa.

A Szentatya annak a reményének adott hangot, „hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek azokat az utakat, amelyek mélyítik az intézményeken belüli és az intézmények közötti testvéri közösséget, és ezáltal lehetővé teszik, hogy továbbra is egységesen, örömmel és hitelesen tegyetek tanúságot Krisztusról azokban a közösségekben és apostoli feladatokban, ahol szolgáltok.”

A Szentatya azzal zárta levelét, hogy biztosította őket lelki közelségéről, és a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyjának szerető közbenjárására bízta a tanácskozást, majd apostoli áldását adta minden résztvevőre és az általuk képviselt összes kongregációra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican Media

Magyar Kurír