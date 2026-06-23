XIV. Leó pápa a nyaraló diákokhoz: Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni!

Federico:

– Kedves Leó pápa! Mi itt a nyári táborban nagyszerűen érezzük magunkat telefon nélkül, és tudjuk, hogy mindez Önnek köszönhetően lehetséges. De be kell vallanunk, hogy az év többi részében, miután hazamegyünk, szinte lehetetlen elszakadni a képernyőtől.

Gyakran úgy érezzük, hogy egy kicsit foglyul ejt bennünket a digitális világ, és félünk attól, hogy szem elől tévesztjük valódi barátainkat, vagy bezárkózunk a magunk világába.

Hogyan használhatjuk olyan jól a technológiát, hogy értékes dolgok szülessenek belőle, miközben a körülöttünk lévő barátainkról sem feledkezünk meg? Köszönöm!

XIV. Leó pápa:

– Mindenekelőtt jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot a nagyoknak és a kicsiknek is! Nagyon örülök, hogy ma délelőtt itt lehetek veletek. Nos, hogyan szakadhatunk el egy kicsit a képernyőtől? Nagyjából ez a kérdés. Ebben a pillanatban, ha jól látom, csak egyvalakinél van mobil a kezében, mégpedig azért, mert fényképet készít, de igazából senki másnál nincs, ugye?

Tehát egy fontos dolog: a technológia nagyon jó lehet, és sok mindenhez szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy minden pillanatban a kezünkben legyen a mobiltelefon vagy a táblagép. Boldogok vagyunk ugyanis, amikor időnként nem vagyunk a táblagéphez vagy a mobiltelefonhoz kötve. Ez tehát az első szempont. Nagyon fontos, hogy barátságokat alakítsunk ki, együtt legyünk, együtt játsszunk, sőt akár együtt tanuljunk is – mint emberek, nem pedig mint gépek, számítógépek vagy technorobotok. Emberek vagyunk, személyek, és nagyon fontos a kapcsolat a többiekkel. Ez tehát az első dolog.

A családban is: ha a család együtt van, nem elég, hogy ott ülünk mindannyian, ha közben mindenki a saját telefonját nézi.

Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani, s együtt imádkozni is,

mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért szabadnak kell lennünk ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban lehetnek szórakoztatóak, hasznosak, szépek, de sokkal fontosabb, hogy az emberségünket fejlesszük a barátság, a beszélgetés és mindazok révén, amit ezekben a hónapokban itt tesztek. Ezért úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog.

A másik pedig – ez inkább a nagyobbaknak szól – az, hogy figyeljetek oda a mechanizmusra: arra a függőségre, amelyet szándékosan építenek bele a programokba, az alkalmazásokba, amelyek a telefonon vannak. Vannak, akik arra törekszenek, hogy függővé tegyenek bennünket ettől a technológiától. Sokszor tehát

nagyon hasznos lenne határokat szabni, és azt mondani: „Egy bizonyos időpont után már nem nézem a telefonomat”; „Bizonyos időszakokban inkább beszélgetek a családommal, igyekszünk együtt lenni.”

Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni tőle. Nem vagyunk mindannyian egy kábelhez kötve, ugye? Emberi lények vagyunk. Éljük meg és bontakoztassuk ki ezt az emberi dimenziót! És életünk lelki dimenzióját is: keressük Istent az imádságban, keressük Istent együtt, a családban, és ne legyünk függők, éljünk egy kicsit szabadabban a technológiától! Köszönöm!

Michela:

– Kedves Leó pápa! Az idei nyári tábor témája: „Nyolcvan nap alatt a Föld körül”. Képzeletbeli utazásra hív bennünket, hogy sokféle világokat fedezzünk fel. Te, aki életed során sokat utaztál, számtalan távoli helyen jártál, és sok különböző embert ismertél meg, elárulsz nekünk valamilyen titkot az utazásaidról?

XIV. Leó pápa:

– Elmesélek egy kis történetet, amely az első kérdéshez kapcsolódik. Amikor kicsik voltunk, mindannyian megtanultuk értelmezni és használni az autótérképeket. És ha innen, Rómából Nápolyba vagy Tivoliba kellett mennünk, indulás előtt tanulmányoztuk az útvonalat: elővettük a térképet, megnéztük, melyik úton, merre érdemes menni… Ma pedig mindenki beállítja a GPS-t az autóban vagy a telefonján, és már mehetünk is. Életem során többször előfordult – Olaszországban, más európai országokban, Peruban, sőt egyszer az Egyesült Államokban is –, hogy bekapcsoltam a GPS-t, az pedig rossz útra vitt, és ott ragadtam, nem tudtam eljutni a célomhoz. Ezért mondom – az első kérdésre is utalva: fontos, hogy ne váljunk túlságosan függővé a technológiától. Sokkal fontosabb, hogy mi magunk

tanuljunk meg gondolkodni, és legyen kellő kritikai érzékünk ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, az utazásainkon és minden másban.

Tanuljunk szorgalmasan, használjuk azt a képességet, amelyet Isten adott nekünk! Nincs szükségem mobilra, ha működik az agyam! Igen, a mobil segíthet, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljünk az utazásra. Ezt valóban megtanultam, mert aki felkészülten indul útnak, az akkor is talál megoldást, ha valami váratlan történik. Mert Isten csodálatos képességgel ajándékozott meg bennünket: az értelmünkkel, az eszünkkel! Ezért azt mondanám, hogy erre mindenkinek szüksége van.

[A Szentatyát a gyerekek felfedezővezérnek nevezik ki, és átadják neki a felfedezők felszerelését és a nyári tábor emlékplakettjét.]

XIV. Leó pápa:

– Úgy látom, még nagyon sok más kérdés is van, de sajnos most egy másik helyre kell mennem. Mielőtt azonban elköszönnék, arra gondoltam, nagyon szép lenne, ha mindannyian elmondanátok a szüleiteknek is, hogy a pápával imádkoztatok, mert az imádság nagyon fontos számunkra. Azt szeretnénk, hogy Jézus itt legyen velünk! Imádkozzuk el együtt – maradhattok a helyeteken ülve – azt az imádságot, amelyet Jézus tanított nekünk, közösen, hangosan!

„Mi Atyánk…”

[Áldás.]

Szép napot és minden jót kívánok!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír