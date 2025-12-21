XIV. Leó pápa összehívta első bíborosi konzisztóriumát

XIV. Leó pápa – 2025. december 21., vasárnap | 17:00
A Szentszék Sajtóirodája szombaton részleteket közölt XIV. Leó pápa első rendkívüli bíborosi konzisztóriumáról, amely 2026. január 7-én és 8-án kerül megrendezésre a Vatikánban. „A találkozó két napon át tart, amelyet a szeretetközösség és a testvériség pillanatai, valamint az elmélkedésnek, a megosztásnak és az imának szentelt idő jellemez majd” – olvasható a december 20-án kiadott közleményben.

Miközben a bíborosok együtt imádkoznak és elmélkednek XIV. Leó pápával, a találkozó célja a megkülönböztetés elősegítése, valamint „támogatás és tanácsadás nyújtása a Szentatyának magasztos és súlyos felelősségének gyakorlásához az egyetemes Egyház kormányzásában”. „A konzisztórium az Egyház életének és küldetésének kontextusába illeszkedik, és célja, hogy megerősítse a szeretetközösséget Róma püspöke és a bíborosok között, akik arra hivatottak, hogy működjenek együtt kiváltképpen az egyetemes Egyház javáért” – írja a közlemény.

Mi a bíborosi konzisztórium?

A konzisztóriumra mindössze egy nappal azután kerül sor, hogy Leó pápa január 6-án, Vízkereszt ünnepén bezárja a Szent Péter-bazilika szent kapuját. A konzisztórium, amely a latin consistere (együtt állni) szóból ered, a Bíborosi Kollégium hivatalos ülése.

Lehet „rendes”, amely nagyrészt ünnepi jellegű, és amelyeken a Rómában élő bíborosok vesznek részt, vagy „rendkívüli”. A rendkívüli konzisztóriumokon, mint amilyen a januárra szervezett ülés is lesz, a világ minden tájáról az utazni képes bíborosok vesznek részt, lehetővé téve a pápa számára, hogy konzultáljon az egész Kollégiummal az Egyház életét befolyásoló különféle kérdésekről.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

