XIV. Leó pápa: A pompeji kegyhely a megőrzendő béke fellegvára

Mária tevékeny szeretete, amely a názáreti otthontól egészen a Kálváriáig kísér, „folytatódik és mintha meghosszabbodna az alázatosak, a szegények, a gyengék iránti gondoskodásában, a béke és a társadalmi egyetértés iránti állandó elkötelezettségében” – írja a pápa latin nyelvű levelében, amelyet október 7-én, a Rózsafüzér Királynője emléknapján írt Pietro Parolin bíborosnak, akit szeptember 12-én legátusává nevezett ki a november 13-án, a pompeji bazilikában tartandó ünnepre. Az eseményt a pompeji kegykép megérkezésének 150. évfordulója alkalmából rendezik meg.

A Rózsafüzér Királynője-kegyképet 1875. november 13-án vitték a Pompeji-völgybe. Attól a novemberi naptól kezdve, immár 150 éve, a nemrég szentté avatott Bartolo Longo szeretettel teli munkájának köszönhetően a Szűzanya és a hívek közötti kapcsolat egyedülállóvá vált. Azok a kezdetek, amelyek első pillantásra oly szerénynek tűntek – írja a pápa –, valójában nagy művek csíráit hordozták magukban, amelyek ma már mindenki számára láthatók.

Tommaso Caputo érsek, a pompeji kegyhely prelátusa kérésére a Szentatya úgy döntött, hogy legátusaként Pietro Parolin bíboros államtitkárt küldi az ünnepi eseményekre. A bíboros a pápa nevében mutatja be a szentmisét, köszönti és megáldja a papságot, a szerzeteseket és a híveket.

A Szentatya levelében arra buzdítja az ünneplőket, hogy bontakoztassák ki magukban „a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét a nemrég szentté avatott Bartolo Longo példáját követve, valamint XIII. Leó – a rózsafüzér pápája – buzdításának szellemében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír