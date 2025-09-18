XIV. Leó pápa részvéttáviratot küldött Katalin kenti hercegné temetésére

A Szentatya táviratában őszinte részvétéről biztosítja ebben a fájdalmas pillanatban a királyi családot, különösen Eduárd kenti herceget, gyermekeiket és unokáikat. Leó pápa Isten irgalmába ajánlja az elhunyt nemes lelkét; köszönetet mond, amiért Katalin számos jótékonysági projektekben védnökséget vállalt, és tevékenységei által odaadóan gondoskodott a társadalom legsérülékenyebb tagjairól. Táviratában XIV. Leó apostoli áldását küldi a gyászolóknak mint a feltámadt Úrban való vigasz és béke ígéretét.

Katalin egy yorkshire-i arisztokrata családban született, majd 1961-ben került a királyi családba, amikor feleségül ment a kenti herceghez, V. György király unokájához.

A kenti hercegné 1994-ben áttért a római katolikus vallásra, a brit uralkodócsalád tagjai közül elsőként az 1701-es Act of Settlement (a trónöröklés rendjét szabályozó törvény) óta. A temetést Londonban, a Westminster katolikus székesegyházban tartották, ahol Miguel Maury Buendía, Nagy-Britannia apostoli nunciusa olvasta fel a pápai részvéttáviratot.

Rómában, az Angol Kollégiumban a szintén szeptember 16-án tartott, a kenti hercegnére emlékező szentmisén Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára olvasta föl Leó pápa táviratát, amelyet a londoni temetésre küldött.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír