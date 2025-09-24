XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért

Az alábbiakban közöljük XIV. Leó pápa felhívásának fordítását.

Kedves testvéreim! Október immár közelgő hónapját az Egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért

arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben.

Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta, este hét órakor a Szent Péter-bazilikában végezzék. Október 11-én, szombat este hat órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a máriás-lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának évfordulójáról is.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír