XIV. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív a békéért

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 24., szerda | 15:52
Szeptember 24-én délelőtt a Szentatya a Szent Péter téren tartotta meg a szokásos általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus, a mi reménységünk című jubileumi katekézissorozatot. Az elmélkedés végén imádságra hívott a békéért.

Az alábbiakban közöljük XIV. Leó pápa felhívásának fordítását.

Kedves testvéreim! Október immár közelgő hónapját az Egyházban különösen is a rózsafüzérnek szenteljük. Ezért

arra biztatok mindenkit, hogy a következő hónapban naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben.

Továbbá kérem mindazokat, akik a Vatikánban teljesítenek szolgálatot, hogy ezt az imát naponta, este hét órakor a Szent Péter-bazilikában végezzék. Október 11-én, szombat este hat órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a máriás-lelkiségű hívők jubileumának virrasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának évfordulójáról is.

