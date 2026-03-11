XIV. Leó pápa: Soha ne bagatellizáljuk a nők elleni erőszakot!

Az olvasói levél felvetette a kérdést: hogyan történhet meg, hogy olyan férfiak követnek el erőszakot a nők ellen – akár gyilkosságot is –, akik korábban azt állították, hogy szeretik őket. Sok esetben az erőszak oka az, hogy a nő már nem akarja folytatni a kapcsolatot.

Válaszában a pápa mély szomorúságát fejezte ki a kapcsolatokban jelen lévő erőszak, különösen a nők elleni bántalmazás miatt. Emlékeztetett arra is, amelyet II. János Pál pápa fogalmazott meg a „női géniuszról” – arról az egyedi képességről és érzékenységről, amellyel a nők gazdagítják az emberi közösséget. A pápa szerint a nők fontos szerepet játszanak abban, hogy a társadalomban erősödjön a gondoskodás, az együttérzés és a testvériség kultúrája. Éppen ezért nélkülözhetetlenek az emberiség jövője szempontjából. Ugyanakkor sokszor éppen emiatt válnak az erőszak célpontjaivá, hiszen olyan értékeket képviselnek, mint a hit, a szabadság, az egyenlőség, a remény, a szolidaritás és az igazságosság.

A pápa hangsúlyozta, hogy az erőszak minden formája elfogadhatatlan. Szerinte az erőszak az a határ, amely elválasztja a civilizációt a barbárságtól. Ezért egyetlen erőszakos cselekedetet sem szabad jelentéktelennek tekinteni, és fontos, hogy az áldozatok vagy a tanúk ne féljenek segítséget kérni vagy bejelentést tenni.

A pápa kiemelte azt is, hogy a nők elleni erőszak elleni küzdelemben kulcsfontosságú a nevelés. Már fiatal korban meg kell tanítani a gyerekeket a tiszteletre, az egyenlőségre és arra, hogy a kapcsolatokat nem uralom vagy birtoklás, hanem kölcsönös megbecsülés kell hogy jellemezze. Ebben a munkában fontos szerepet játszhat az iskola, a család és az Egyház együttműködése. Ha ezek az intézmények közösen dolgoznak, akkor hozzájárulhatnak egy olyan társadalom kialakításához, amelyben a nők elleni erőszaknak nincs helye.

A pápa végül arra hívta az embereket, hogy változtassanak gondolkodásmódjukon, és olyan közösségeket építsenek, amelyek a békét, a tiszteletet és az egymás iránti felelősséget erősítik.

Forrás: Romkat/Vatican News

Fotó: Piazzasanpietromagazine.org

Magyar Kurír