XIV. Leó pápa: Soha ne bagatellizáljuk a nők elleni erőszakot!

XIV. Leó pápa – 2026. március 11., szerda | 10:52
1

A Piazza San Pietro (Szent Péter Tér) című magazin márciusi számában XIV. Leó pápa egy Rómában élő nő levelére válaszolt, aki a nőgyilkosságok tragédiájáról írt, és arról, hogy sok nő számára a szerelem, a család, amelynek biztonságot kellene nyújtania, veszélyes csapdává válik. Leó pápa arra figyelmeztetett, hogy a nők elleni erőszakot soha nem szabad alábecsülni vagy elhallgatni.

Az olvasói levél felvetette a kérdést: hogyan történhet meg, hogy olyan férfiak követnek el erőszakot a nők ellen – akár gyilkosságot is –, akik korábban azt állították, hogy szeretik őket. Sok esetben az erőszak oka az, hogy a nő már nem akarja folytatni a kapcsolatot.

Válaszában a pápa mély szomorúságát fejezte ki a kapcsolatokban jelen lévő erőszak, különösen a nők elleni bántalmazás miatt. Emlékeztetett arra is, amelyet II. János Pál pápa fogalmazott meg a „női géniuszról” – arról az egyedi képességről és érzékenységről, amellyel a nők gazdagítják az emberi közösséget. A pápa szerint a nők fontos szerepet játszanak abban, hogy a társadalomban erősödjön a gondoskodás, az együttérzés és a testvériség kultúrája. Éppen ezért nélkülözhetetlenek az emberiség jövője szempontjából. Ugyanakkor sokszor éppen emiatt válnak az erőszak célpontjaivá, hiszen olyan értékeket képviselnek, mint a hit, a szabadság, az egyenlőség, a remény, a szolidaritás és az igazságosság.

A pápa hangsúlyozta, hogy az erőszak minden formája elfogadhatatlan. Szerinte az erőszak az a határ, amely elválasztja a civilizációt a barbárságtól. Ezért egyetlen erőszakos cselekedetet sem szabad jelentéktelennek tekinteni, és fontos, hogy az áldozatok vagy a tanúk ne féljenek segítséget kérni vagy bejelentést tenni.

A pápa kiemelte azt is, hogy a nők elleni erőszak elleni küzdelemben kulcsfontosságú a nevelés. Már fiatal korban meg kell tanítani a gyerekeket a tiszteletre, az egyenlőségre és arra, hogy a kapcsolatokat nem uralom vagy birtoklás, hanem kölcsönös megbecsülés kell hogy jellemezze. Ebben a munkában fontos szerepet játszhat az iskola, a család és az Egyház együttműködése. Ha ezek az intézmények közösen dolgoznak, akkor hozzájárulhatnak egy olyan társadalom kialakításához, amelyben a nők elleni erőszaknak nincs helye.

A pápa végül arra hívta az embereket, hogy változtassanak gondolkodásmódjukon, és olyan közösségeket építsenek, amelyek a békét, a tiszteletet és az egymás iránti felelősséget erősítik.

Forrás: Romkat/Vatican News

Fotó: Piazzasanpietromagazine.org

Magyar Kurír

#család #egyház társadalmi tanítása #szolidaritás #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató