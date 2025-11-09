XIV. Leó pápa találkozott Robert De Niróval a Vatikánban

Először nevetés hallatszott – olyan nevetés, ami akkor tör elő, amikor szemtől szembe találod magad valakivel, akinek az arcát már számtalanszor láttad a képernyőn és a magazinokban, és most ott áll előtted. Aztán jött az üdvözlés – a pápa szólalt meg elsőként: „Jó reggelt! Örülök, hogy megismerhetem!” „Én is” – válaszolta Robert De Niro.

A rövid audienciára az Apostoli Palota Tróntermében került sor, a pápa zsúfolt pénteki napirendjébe beiktatva.

A kétszeres Oscar-díjas 82 éves színész amerikai, de büszkén vallja olasz (konkrétan moliséi) származását. Római látogatását szerette volna egy kézfogással zárni a pápával, honfitársával. XIV. Leó, akiről sok régi chicagói barátja mesélte, hogy mindig is szerette a mozit, igent mondott a kérésre.

A találkozás nem tartott hosszú ideig: rövid beszélgetés angolul, egy fotó, és végül egy-egy rózsafüzér átadása, amelyet a Szentatya a színésznek és kísérőinek ajándékozott.

A vatikáni látogatás lehetőséget nyújtott De Nirónak arra, hogy elmerüljön az Apostoli Palota szépségében.

„Róma több mint egy város, egy élő műalkotás” – mondta a színész a polgármesternek, aki átadta neki a Lupa Capitolina kitüntetést a városházán. A legendás színész meghatottan fogadta a díjat: „Itt, egy olyan helyen, amely annyit adott a kultúra, a mozi és a szépség világának, elismerést kapni igazán megható…”

Robert De Niro hozzátette: „A családomnak olasz gyökerei vannak, ezért ez az elismerés különleges jelentőségű a számomra”.

