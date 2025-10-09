XIV. Leó pápa új motu propriót adott ki a Szentszék pénzügyi befektetési tevékenységeiről

A Coniuncta cura kezdetű új motu proprio kiemeli a „közös felelősség a közösségben” elvét, amely megköveteli az idők során kialakult rendelkezések összehangolását, valamint a Szentszék különböző intézményei „szerepeinek és felelősségi köreinek” egyértelmű meghatározását, „lehetővé téve mindenki számára, hogy a kölcsönös együttműködés dinamikájában összefogjon”.

A Gazdasági Tanács ajánlásának gondos mérlegelését és szakértőkkel folytatott konzultációt követően kiadott apostoli levél hatályon kívül helyezi a 2022. augusztus 23-án kelt rescriptumot, amely „a Szentszék és a hozzá kapcsolódó intézmények pénzügyi tevékenységeinek igazgatásáról és likviditásának kezeléséről” rendelkezett.

Ezzel XIV. Leó pápa hatályon kívül helyezte azt az előírást, hogy a Vallási Művek Intézete (IOR – Istituto per le Opere di Religione, közismert nevén Vatikáni Bank) kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a vagyonkezelés terén, és őrzi a Szentszék, valamint a hozzá kapcsolódó intézmények összes ingó vagyonát.

Előírta továbbá, hogy a Szentszék minden olyan intézménye, amely pénzügyi eszközöket tart más pénzintézeteknél, köteles erről tájékoztatni a Vallási Művek Intézét, és az eszközöket mielőbb átutalni a Vatikáni Bankhoz.

A Coniuncta cura megállapítja, hogy „a Szentszék saját céljait szolgáló, és a Praedicate Evangelium apostoli konstitúció 219. cikke alapján végzett pénzügyi befektetési tevékenységeknek meg kell felelniük a Befektetési Bizottság által meghatározott előírásoknak, összhangban az elfogadott befektetési politikával”.

A dokumentum továbbá megállapítja, hogy a Szentszék pénzügyi befektetési tevékenységeit általában az Apostoli Szék Vagyonkezelősége (APSA – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) végzi a Vallási Művek Intézete közreműködésével, „kivéve, ha a Befektetési Bizottság alapszabályában meghatározott illetékes szervek hatékonyabbnak vagy célszerűbbnek ítélik meg más országokban bejegyzett pénzügyi közvetítők igénybevételét”.

Forrás és fotó: Vatican News

Magyar Kurír

(hj)