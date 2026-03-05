XIV. Leó pápa üzenetet küldött az Olgiate Comascóban épülő oratórium alapkőletételére

Ezek az oratóriumok olyan helyek, amelyek arra hivatottak, hogy „hiteles kapcsolatokat” építsenek, amelyek képesek legyőzni „korunk elszigeteltségét”, kiváltképpen a fiatalok körében. XIV. Leó pápa üzenetében jókívánságait fejezte ki a szalézi rend alapítójáról elnevezett új oratórium alapkövének letétele alkalmából, amelyre Oscar Cantoni bíboros, comói megyéspüspök jelenlétében került sor.

A testvériség és a képzés tere

A Szent Hippolütosz- és Szent Cassianus-templom mellett épül az új ifjúsági központ. Hosszú várakozás előzte meg az alapkőletételt, miután a régi oratóriumot 2017-ben bezárták. A plébános ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a fiatalok számára nem elég, ha értékelik őket, „tudniuk kell, hogy szeretik őket”.

Üzenetében a pápa reményét fejezte ki, hogy az oratórium „az igazi emberi testvériség és a keresztény képzés tereit” kínálja majd.

A közösség újrafelfedezése Sohaország korában

Az új épületet Alessandra Mastrogiacomo építész tervezte és Carlo Valentini építész hagyta jóvá. A korábban különálló és nem jól funkcionáló tereket barátságos, több célú központtá alakították át.

A „tegnap fiataljai” – akik mára már befutott szakemberek vagy éppen nyugdíjasok – önkéntes támogatása és segítsége is kulcsfontosságú volt a projekt létrehozásában. De a ma fiataljai is értékes hozzájárulást adtak, és elgondolkodtató szavakkal fordultak a jelenlévőkhöz az ünnepségen: „Tényleg elvesztünk? Sohaország (A Pán Péter című mesében szereplő hely, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel – a szerk.) korában újra felfedeztük önmagunkat közösségként. Falak nélkül megtanultunk összetartani; tető nélkül megtanultunk otthont teremteni magunknak. Mert egy oratórium nem betonból születik, hanem azok tekintetéből, akik felismernek egy fiatalban valami értékeset.”

