XIV. Leó pápa a vatikáni csendőröknek: Legyetek a béke tanúi ebben a parányi államban!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes homíliájának fordítását közöljük.

Kedves testvéreim!

Egy szép szokás szerint védőszentetek, Szent Mihály főangyal ünnepén alkalmam nyílik arra, hogy veletek együtt ünnepeljem az Eucharisztiát. Az Úr oltáránál gyűltünk össze, a Szeplőtlen Szűz Mária anyai tekintetének oltalma alatt.

Imádságunk mindenekelőtt abban áll, hogy meghallgatjuk Isten igéjét, amely ma erős és világos üzenetet hordoz számunkra. Pál apostol ugyanis így buzdít: „Ne szégyellj tanúságot tenni Urunk mellett!” (2Tim 1,8). A Jézus melletti tanúságtétel ad értelmet annak, amit teszünk; különben az a veszély fenyeget, hogy szürke, langyos keresztényekké válunk, akiknek a szívében nem lobog tűz az evangélium iránt.

Kedveseim, munkátok – a Vatikánvárosi Állam csendőreiként – nem csupán foglalkozás, hanem szolgálat az Egyház javára. Hiszen mindennapi munkátok is az evangéliumról tesz tanúságot. Ezért soha ne szégyelljetek példát mutatni! Gyakran – tapasztalatból tudjátok –, csendes és biztonságot nyújtó jelenlétetek szavak nélkül is kifejezheti az evangéliumi stílust: elég egy figyelmes tekintet, egy mindenkit oltalmazó mozdulat.

Hogy ellenálljunk a megszokás és a restség kísértésének, maga Szent Pál bátorít bennünket: „Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely […] benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk” (2Tim 1,6–7).

Ezek nyilvánvalóan a jó keresztény erényei, s így a vatikáni csendőr erényei is: a törvényből fakadóan van erőtök – de nem uralkodásra; van szeretetetek a kicsinyek iránt – de nem az elöljárók tetszését keresve; van józanságotok a cselekvésben – de nem a rátok háruló felelősségtől való félelemből. Íme, a program, amelyet különösen nektek adok, fiatal csendőrök, akik nemrég tettétek le eskütöket. Ez az ígéret nem pusztán egy megismétlendő mintaszöveg volt, hanem a szabadság és az odaadás tette. Nyilvános „igent” mondtatok, Isten és az Egyház előtt. Hűséget ígértetek a pápának és egy olyan szolgálatnak, amely mindennapi munkátok során egész életeteket bevonja. Köszönöm bátorságotokat és kinyilvánított készségeteket a Szentszék hűséges szolgálatára!

Hogy kitartsunk a jó és az igazságosság melletti döntésben – mely hitelesen valósítja meg csendőri küldetéseteket –,

tegyük magunkévá azt a kérést, amelyet az evangéliumban hallottunk, amikor az apostolok ezt kérik Jézustól: „Növeld bennünk a hitet!” (Lk 17,5).

Igen, Urunk: maradj mellettünk, térítsd meg szívünket, tégy bennünket igéd tanúivá! Add, hogy hitünk – vagyis a veled való kapcsolatunk – mindenkor növekedjen az élet örömei és megpróbáltatásai között! Urunk, Szentlelked kegyelmével te magad táplálod hitünket, hogy bennünk a jó cselekedetek gyümölcseit teremje.

Mondjuk hát ki ezeket a szavakat annak az embernek a reményével, aki tudja, hogy Isten szereti őt, és ezért az ő akarata szerint akar élni!

Amikor elérkeznek a fáradtság és a meg nem értés napjai, az Úr kegyelmében megtaláljuk majd a vigaszt és a bennünket megtartó hűséget.

Kedves barátaim, szolgálatotok többnyire a kulisszák mögött zajlik: kevéssé látszó, mégis sokat cselekvő szolgálat. Ez a feladat biztonságot ad, rendet teremt, előmozdítja a tisztelet kultúráját: végezzétek együtt, csapatként, kölcsönös egyetértésben azokkal, akik régebb óta szolgálnak. Ez a szolgálat nemcsak helyeket és személyeket véd, hanem egy küldetést is tükröz: az Egyház küldetését. Éljétek meg tehát ezt a küldetést – az evangélium hirdetését – nemcsak egyenruhátokkal, hanem mindenekelőtt emberségetekkel!

Szeretném kifejezni köszönetemet családjaitoknak is: feleségeteknek, gyermekeiteknek, édesapátoknak, édesanyátoknak. Igeneteket családtagjaitok szótlan igenje is támogatja. Nélkülük szolgálatotok törékenyebb volna. Az Úr áldja meg őket, oltalmazza őket, és töltse el őket békével!

Szűz Mária legyen számotokra a hit és odaadás példaképe, Szent Mihály főangyal pedig – aki Isten nevében harcol a gonosz ellen – oltalmazzon benneteket és családjaitokat mindenkor!

Alázatos és hűséges szívvel legyetek a béke tanúi ebben a parányi államban, amelynek látóhatára az egész világ!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír