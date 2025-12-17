XIV. Leó pápa a vatikáni karácsonyi koncert szervezőinek és előadóinak: A zene a lélek lakhelye

Leó pápa beszédében hangsúlyozta, a zene kíséri életünk útját, emlékeinket és erőfeszítéseinket; olyan, mint egy közös, bensőséges napló, amely megőrzi minden egyes ember érzéseit – a nosztalgiát, a vágyat, a várakozást, az irányvesztést, az újjászületést –, egyszerűen, ugyanakkor mélységgel meséli el történetünket.

A karácsony arra is emlékeztet minket – folytatta Leó pápa –, hogy Isten ahhoz, hogy kinyilatkoztassa magát, emberi helyzetet választ. „Nem nagyszerű díszletekre, hanem egy egyszerű otthonra támaszkodik; nem messziről mutatja meg magát, hanem közelebb jön; nem marad egy elérhetetlen helyen a mennyben, hanem kis történeteink szívében találkozik velünk.”

A pápa emlékeztetett arra, hogy az idei koncert bevételéből egy szalézi missziós projektet támogatnak a Kongói Köztársaságban, ahol egy 350 férőhelyes általános iskolát építenek. A pápa megjegyezte: ez a projekt arra emlékeztet minket, hogy a szépség, „amikor hiteles, nem zárkózik be önmagába, hanem felelős döntéseket hoz a világért”.

Karácsony közeledtével a pápa reményét fejezte ki, hogy „a zene a lélek lakhelye lehet – egy belső tér, ahol a szív megszólalhat, közelebb hozva minket Istenhez, és lehetővé téve, hogy szeretete egyre jobban inspirálja emberségünket”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír