XIV. Leó pápa zártkörű találkozón vett részt a keresztény egyházak vezetőivel Isztambulban

XIV. Leó pápa – 2025. november 29., szombat | 11:44
November 29-én, szombaton délelőtt, törökországi apostoli útjának harmadik napján XIV. Leó pápa, miután rövid látogatást tett az isztambuli Kék mecsetben, zártkörű találkozón vett részt a keresztény egyházak és közösségek vezetőivel a Szent Efrém szír ortodox templomban.

Érkezésekor a pápát II. Ignác Efrém, Antiochia és egész Kelet szír ortodox pátriárkája fogadta. A pátriárka és a pápa beléptek a templomba, csatlakoztak az ott várakozó vallási vezetőkhöz, akikkel közös csoportkép készült.

Ezt követően a kórus egy Szentlélekhez szóló imádságot énekelt, majd az egyházak vezetői helyet foglaltak egy kerekasztal körül. A találkozó zárt ajtók mögött zajlott.

A templomból való távozás előtt az antiochiai szír ortodox pátriárka helynöke vezette az Úr imádságát.

XIV. Leó pápa a következő bejegyzést írta angolul a Szent Efrém szír ortodox templom vendégkönyvébe: „A történelmi eseményen, amikor megünnepeltük Niceai Zsinat 1700. évfordulóját, összegyűltünk, hogy megújítsuk hitünket Jézus Krisztusban, aki valóságos Isten és valóságos ember, és együtt ünnepeljük közös hitünket. Sok áldást kívánok mindazoknak, akik itt összegyűltek és a közösségeknek, amelyeket képviselnek.”

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican News

Szalontai Anikó/Magyar Kurír

