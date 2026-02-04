XIV. Leó a pápai világi kamarásokhoz: Fogadjanak mindenkit szeretetteljesen

Odaadó szolgálatuk naponta segíti a pápát apostoli küldetésében

A Szentatya elmondta: különösen örül ennek a találkozónak, amely most azoknak szólt, akik egyébként másokat kísérnek a pápához.

XIV. Leó ezúttal kifejezetten hozzájuk fordult, kifejezve irántuk háláját.

Külön üdvözölte a Pápai Ház Prefektúrájának régensét, Leonardo Sapienza prelátust, aki a kihallgatások során a Szentatya jobbján ül, valamint Edward Daleng helyettes régenst, nigériai Ágoston-rendi szerzetest – ők ketten koordinálják a pápai kamarások szolgálatát.

A pápai világi kamarások a „Gentiluomini di Sua Santità” (magyarra nehezen lefordítható: úriember, nemes) megnevezést kapták.

Leó pápa megköszönte a szolgálatukat, különösen az iránt tanúsított hűség lelkületéért, amellyel munkájukat végzik. Odaadó szolgálatuk naponta segíti a pápát apostoli küldetésében, ami mindazok javára válik, akikkel állami látogatások, audienciák és a legünnepélyesebb, legbensőségesebb alkalmak során találkozik.

Munkájuk értékét legjobban három igével lehetne összefoglalni: előkészíteni, befogadni és üdvözölni – mondta a Szentatya.

Leó pápa kifejtette: egy találkozó minősége valójában azzal a gondossággal kezdődik, amely megkülönbözteti az előkészületeket, a legapróbb részletekig menően. Történelmi múltú és művészetben gazdag térben folyik a kihallgatás, ami figyelmes és alázatos szolgálatot igényel. A termek előkészítését követi a vendégek fogadása és köszöntése, amely nemes, de mégsem mesterkélt, elegáns, de nem finomkodó, hogy mindenkit szeretetteljesen fogadjanak – legyen herceg vagy zarándok, pátriárka vagy egy kérelmező. Miként

Péter utódjának gondoskodása is mindenki iránt ugyanaz marad, és mindenki iránt szeretetteljes.

Szilárd hit, lelkiség, odaadás

A pápai protokollt mértékletes szépség jellemzi, és minden gesztusukban tükröződik – fogalmazott XIV. Leó.

Arra kérte a világi kamarásokat, hogy elődeik példáját követve tegyenek tanúbizonyságot becsületes szolgálatukról, melynek kétségtelenül sajátos etikai kódexre van szüksége, de még inkább szilárd hitre – és így egy

olyan lelki stílusra, amelyet az Egyház és a pápa iránti odaadás jellemez. Tetteik, gesztusaik és tekintetük legyen ennek ragyogó tükre.

További elkötelezett szolgálatra buzdítva őket, amelyet ki-ki saját szerepének megfelelően tölt be, a Szentatya hálás köszönetet mondott a pápai kamarások testületének, és apostoli áldását adta rájuk, családjaikra és szeretteikre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír