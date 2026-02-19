XIV. Leó a Püspöki Dikasztérium tagjává nevezte ki Simona Brambilla nővért

Simona Brambilla nővér két másik női taghoz csatlakozik a Püspöki Dikasztériumban: Raffaella Petrini nővérhez, a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának, egyben a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnökéhez, és Maria Lia Zervino világi hívőhöz, a Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének volt elnökéhez. Őket Ferenc pápa 2022 júliusában nevezte ki a Püspöki Dikasztérium tagjaivá, és most XIV. Leó pápa megerősítette megbízatásukat. Ők hárman is részt vesznek majd részt az új egyházmegyés püspökök kiválasztásában.

A dikasztérium további tagjainak megerősítése

Ugyanazon a napon, február 14-én, a pápa megerősítette a dikasztérium tagjainak kinevezését a következő bíborosok esetében is:

Pietro Parolin államtitkár; Kurt Koch, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa; João Braz de Aviz, a Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Dikasztériuma emeritus prefektusa; Sérgio da Rocha São Salvador da Bahia-i érsek-metropolita; Blase Joseph Cupich chicagói érsek-metropolita; Joseph William Tobin CSSR newarki érsek-metropolita; Juan José Omella Omella barcelonai érsek-metropolita; Anders Arborelius OCD stockholmi megyéspüspök; Jose Fuerte Advincula manilai érsek-metropolita; Augusto Paolo Lojudice, a siena-Colle di Val d’Elsa–montalcinói érsek-metropolita és montepulciano–chiusi–pienzai megyéspüspök; Jean-Marc Aveline marseille-i érsek-metropolita; Oscar Cantoni comói megyéspüspök; Grzegorz Ryś krakkói érsek-metropolita; José Cobo Cano madridi érsek-metropolita; José Tolentino de Mendonça, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa; Mario Grech, a Püspöki Szinódus főtitkára; Arthur Roche, az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium prefektusa; Lazzaro You Heung-sik, a Klérus Dikasztériumának prefektusa; Claudio Gugerotti, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa; Víctor Manuel Fernández, a Hittani Dikasztérium prefektusa; Paul Emil Tscherrig apostoli nuncius; Rolandas Makrickas, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja.

Továbbá megerősítést nyert Dražen Kutleša zágrábi érsek-metropolita; Jorge Ignacio García Cuerva Buenos Aires-i érsek-metropolita; Felix Genn nyugalmazott münsteri megyéspüspök; Paul Desmond Tighe, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának titkára; José Antonio Satué Huerto málagai püspök, valamint Donato Ogliari OSB, a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilika monostorának apátja korábbi kinevezése is.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír

