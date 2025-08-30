XIV. Leó szeptember 1-jén megnyitja a Szent Ágoston Rend nagykáptalanját

XIV. Leó szeptember 1-jén nyitja meg a Szent Ágoston Rend 188. nagykáptalanját. 1977-es noviciátusba lépésének évfordulóján a pápa este 6 órakor mutatja be a szentmisét a római Campo Marzió-i Szent Ágoston-bazilikában. Ezzel kezdődik a szeptember 18-ig tervezett tanácskozás, amelyet a Pápai Patrisztikus Intézetben (Augustinianum) tartanak.

A szertartást élőben közvetíti a Vatikáni Rádió olasz csatornája 17:55-től, olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német és lengyel nyelvű kommentárral.

A közvetítést a Vatican News minden oldalán is élőben követhetik, valamint a Facebook- és a YouTube-oldalakon is megtekinthető lesz.

Az Ágoston-rendi nagykáptalan számokban

Összesen közel száz szerzetes vesz részt ezen a fontos eseményen, amelyet hatévente rendeznek meg. Közülük 73 ágostonos szerzetes 46 különböző országból, a rend 41 körzetének küldötteiként rendelkeznek szavazati joggal. Ők képviselik a 2341 ágostonost, akik 395 házukban öt kontinensen élnek – a Szentszék Központi Statisztikai Hivatala 2024. december 31-i adatai szerint –, és feladatuk, hogy megválasszák az új, 98. generálist, Alejandro Moral atya 12 éves vezetése után, aki befejezte második ciklusát. A nagykáptalan napjain üléseket tartanak, ahol felszólalhatnak az Ágoston-rendi nővérek szövetségeinek elnökei és az Ágoston-rendi család világi tagjai, akiknek viszont nincs aktív szavazati joguk.

2013-ban Ferenc pápa vezette a szentmisét

Tizenkét évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyanebben a római bazilikában nyitotta meg a nagykáptalant, amely lezárta Robert Prevost kétszer hatéves vezetői ciklusát a rend élén.

Az akkori generális perjel, Péter jelenlegi 266. utóda, tanácsával együtt úgy döntött, hogy felkéri Jorge Bergogliót, a nemrég megválasztott pápát, hogy „vezesse az augusztus 28-i nagykáptalan nyitómiséjét”, ahogy azt bíborosként adott utolsó interjújában, a vatikáni médiában kifejtette. „Mindenki nagy meglepetésére Ferenc pápa elfogadta a meghívást, és prédikációjában hangsúlyozta, hogy „a szív nyugtalansága az, ami Istenhez és a szeretethez vezet”, hozzátéve, hogy Szent Ágoston arra hív minket:

tartsuk életben „a lelki keresés nyugtalanságát, az Istennel való találkozás nyugtalanságát, a szeretet nyugtalanságát”.

Az argentin pápa akkor kifejtette, hogy „Ágoston kincse pontosan ez a hozzáállás: mindig Isten felé menni, mindig a nyáj felé haladni”, és a hippói püspököt úgy jellemezte, mint „olyan embert, aki e két irány között őrlődik”, „mindig úton van”, „mindig nyughatatlan! És ez a nyugtalanság békéje”.

Szent Ágoston rendjének eredete

Szent Ágoston rendjét IV. Ince pápa hívására 1243. december 16-án, az Incumbit nobis kezdetű pápai bullájával alapította, amellyel a Szent Ágoston reguláját követő számos, a Tuscia térségében élő remeteközösséghez fordult, hogy egyesüljenek, és hozzanak létre egy egységes szerzetesrendet. 1244 márciusában ezek a remeték Rómában, a Santa Maria del Popolo templomban ünnepelték a Szent Ágostoni Remeterend alapító káptalanját. 1255. július 15-én IV. Sándor pápa összehívta a többi szerzetescsaládot, és a Cum quaedam salubria kezdetű pápai bullájával meghívta őket az új rendbe való csatlakozásra. 1256. április 9-én a Licet Ecclesiae catholicae kezdetű pápai bullájával jóváhagyta az egyesülést más remetecsoportokkal és kongregációkkal, a Nagy Uniót.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír