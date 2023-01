XVI. Benedek emeritus pápa temetési szertartásának imái és olvasmányai

A könyörgést latinul fogják imádkozni:

Istenünk, te örök rendeléseddel szolgádat, Benedeket Egyházad fejévé tetted.

Add, kérünk, hogy szent Fiad, akinek földi helytartója volt, őt a mennyei dicsőségbe is befogadja. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

XVI. Benedek emeritus pápa gyászmiséjének olvasmányai a következők lesznek: Izajás könyve 29,16–19 (spanyolul), 23. zsoltár (latinul), Péter első levele 1,3–9 (angolul), Lukács evangéliuma 23,39–46 (olaszul).

A hívek könyörgései (egyetemes könyörgések) közül a második németül hangzik el:

„Benedek emeritus pápáért, aki elaludt az Úrban: az örök Pásztor fogadja be a világosság és béke országába.”

A hívek könyörgéseinek végén Ferenc pápa imádkozik:

„Istenünk, Atyánk, aki szereted az életet, hallgasd meg imáinkat, melyeket a Feltámadott Úrba vetett hittel emeltünk hozzád Benedek emeritus pápáért, az Egyház és az emberiség szükségleteiért. Add, hogy részünk legyen a veled való közösségben a mennyei Jeruzsálemben, ahol nem lesz többé sem gyász, sem könnyek. Krisztus, a mi Urunk által.”

Az áldozati adományok felett mondott ima így hangzik majd:

Urunk, Istenünk, tekints kegyesen hozzád könyörgő Egyházad adományaira, és add, hogy ennek az áldozatnak erejéből szolgád, Benedek, akit nyájad főpásztorává rendeltél, a megdicsőült pásztorok sorába eljusson. Krisztus, a mi Urunk által.

A III. eucharisztikus ima végén latinul hangzik el:

Emlékezzél meg szolgádról, Benedek emeritus pápáról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült Fiad halálában, részesüljön Fiad feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Az áldozás utáni imát latinul imádkozzuk:

Urunk, Istenünk, szereteted szent ajándékait vettük magunkhoz. Kérünk, hogy szolgád, Benedek, aki szent titkaid hűséges őre és kiosztója volt a földön, örökké magasztalhassa irgalmadat a szentek dicsőségében. Krisztus, a mi Urunk által.

A szentáldozás után végső ajánlás (commendatio) és búcsúvétel következik, amelyet csendes imádság zár le.

„Kedves testvérek, a szent misztériumok ünneplésével megnyitottuk elménket és szívünket a boldog reményre; ugyanezzel a bizalommal búcsúzunk most és bízzuk Istenre, irgalmas és végtelenül szerető Atyánkra Benedek emeritus pápát.

Atyáink Istene Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia által, a Szentlélekben, aki Urunk és éltetőnk, adja meg Benedek emeritus pápának, hogy a haláltól megváltva a mennyei Jeruzsálemben zengje dicséretét, várva halandó testének feltámadását az utolsó napon.

A Boldogságos Szűz Mária, az Apostolok Királynője és a Római Nép Üdve (Salus Populi Romani) járjon közben az Örökkévalónál, hogy mutassa meg Jézusnak, az ő Fiának arcát Benedek emeritus pápának, és adjon vigasztalást az Egyháznak, mely a történelemben zarándokolva várja az Úr érkezését.”

Miután Ferenc pápa meghinti szenteltvízzel és tömjénnel az emeritus pápa földi maradványait, latinul imádkozik:

„Jóságos Atyánk, irgalmadba ajánljuk Benedek emeritus pápát, akit Péter utódává és az Egyház pásztorává, igéd félelmet nem ismerő hirdetőjévé és az isteni misztériumok hűséges gondnokává tettél.

Kérünk, fogadd be mennyei szentélyedbe, hogy élvezhesse az örök dicsőséget összes választottaiddal együtt. Hálát adunk neked, Urunk, mindazokért a jótéteményekért, amelyeket jóságodban néped javára neki adtál.

Add meg nekünk a hit vigasztalását és a remény erejét.

A tiéd, Atyánk, élet forrása, az éltető Szentlélekben, Krisztus, a halál legyőzője által minden dicsőség és tisztelet, mindörökkön örökké.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna



Lektorálta: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Sajtószolgálat



Magyar Kurír