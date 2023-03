Zarándokhagyományok Moson vármegyében – Időszaki kiállítás nyílt Mosonmagyaróváron

„A zarándoklás felébreszti bennünk a vezeklés szellemét, a Gondviselés és az Istenbe vetett bizalom iránti érzéket. Újra megtapasztaltatja velünk az élet értelmét. Megtanít bennünket arra, hogy elszakadjunk a jelenvalóktól, a mindennapi örömök és szenvedések szövevényétől. Ehelyett közelebb visz bennünket egyetlen célunkhoz, amelynek vonzóerejét újra átéljük…” – olvashatjuk a tárlatba lépve XII. Piusz pápa gondolatait.

A múzeumi terekben sétálva magunk is zarándokok leszünk, a kegyhelyek történetét, képeit, tárgyi emlékeit szemlélve elszakadunk a jelenvalóktól, hangos és elidegenedő modern világunktól, s befelé kezdünk figyelni.

A történelmi Moson vármegye területén – melynek túlnyomó része ma már Ausztriához tartozik – két pápai jóváhagyással is megerősített búcsújáró helyet ismerünk, melyek mindegyike a Boldogságos Szűzanya tiszteletét szolgálta. Az egykori Boldogasszony, ma Frauenkirchen Burgenlandban, és Máriakálnok, mely ma is hazánk területén található. A vármegye minden településéről indultak – általában szervezetten – zarándoklatok a két fontos kegyhelyre. Ezeknek a fizikai és lelki utaknak több tárgyi emléke is megtalálható a kiállításon.

Megcsodálhatjuk a bezenyei katolikus templom körmeneti zászlóit és keresztjét, a mosonszolnoki római katolikus templom Mária-zászlóját, s a terem közepén megjelenített installációt, az ünnepi viseletbe öltöztetett horvát zarándokokat.

Egyszerre megható és hitben megerősítő beleolvasni a máriakálnoki kápolna 1947 és 1952 közötti emlékkönyvébe. „Köszönöm Édes Jó Anyám, hogy hazasegítetted az édesapámat!” – írta Erzsébet 1950-ben, és „Édes szüzanyám segics meg a tanulásban” (sic!) – írta Lajos, harmadik osztályos tanuló.

A kiállítótér tablóin a két nagy búcsújáróhely mellett a térség más fontos kegyhelyeiről is kapunk információkat. Megismerhetjük Máriavölgy (Maria Thal), Máriacell (Mariazell), Lorettom (Loretto), Lajtakáta (Gattendorf), Lébény, Osli, Rajka, Hédervár, Mosonmagyaróvár és Győr búcsújáró helyeit. Olvashatunk a tablókon történelmi, művészettörténeti ismereteket, csodák és hitéleti események leírását, valamint kapcsolódó néprajzi szokásokat, legendák, történetek ismertetését. A látogatók számára ismert mosonmagyaróvári Háromtölgy-kápolna kapcsán például megismerkedünk a tehénpásztor és a kéményseprő történetével. Mindkét legendában farkasok kergették a főhőst a tölgyfára, melyből aztán hálából kifaragták Mária szobrát.

A kiállítás egyszerre táplálék az elménknek és a szívünknek, megérint és meghív, hogy elődeink nyomán mi is zarándoklatra induljunk, találkozzunk a Boldogságos Szűzanyával egy kegyhelyen és a szívünkben is.

A Zarándokhagyományok Moson vármegyében című kiállítás 2023. április 17-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig a Mosonvármegyei Múzeumban (Mosonmagyaróvár, Szent István király út 1.).

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

