Zene, közösség, élmény – Keresztény gitáros tábort tartottak Kárpátalján

Ismét bebizonyosodott, hogy a zene képes közösséget formálni, kapcsolatokat építeni és örömet hozni a mindennapokba. Kárpátalján immár hagyománnyá vált a nyári gitáros tábor, ahova azért jönnek a fiatalok, hogy zeneileg fejlődjenek, és hogy közösségi élményben legyen részük. A résztvevők zenei tudása különböző szintű – a kezdőtől a haladóig –, a közös zenélés és éneklés, a csoportos foglalkozások és az esti dicsőítés pedig mindenkit közelebb visz Istenhez és egymáshoz.

Az első tábort 2002-ben szervezték meg, és bár a világjárvány idején egyszer elmaradt, azt leszámítva minden évben, még a háborús időben is sikerült megtartani. Az első tábor Ungváron zajlott magyarországi segítőkkel, ők hozták a program koncepcióját, szellemiségét. Az évek során több helyszín is otthont adott a tábornak, melynek létszáma mára már 40–50 fő. A keresztény szellemiség központi fontosságú a programban, és a zene sem öncélú, hanem az Istennel való találkozás eszköze.

„Itt nem számít, ki honnan jött, vagy milyen szinten játszik. A lényeg, hogy együtt zenélünk, tanulunk egymástól, és közösen élünk át valami különlegeset” – mondta az egyik szervező, aki már évek óta koordinálja az eseményt. A táborban részt vevő nevelők tapasztalt zenészek, akik nemcsak technikai tudásukat adják át, hanem lelkesedésükkel is inspirálják a fiatalokat. Sokak számára ez a tábor nemcsak egy nyári program, hanem évről évre várt esemény, ahol barátságok születnek és megerősödik a hit a közösség erejében.

A gitár ebben a táborban több, mint egy hangszer: híd a résztvevők között. A siker titka talán éppen ebben rejlik: a tábor nemcsak a zenei készségeket fejleszti, hanem a közösségi élményen keresztül megerősíti a résztvevők identitását, összetartozását, és reményt ad egy nehézségekkel teli régióban.

A programok között hangszeres órák, énekpróbák, improvizációs workshopok, valamint kisebb koncertek is szerepeltek, amelyeken a táborozók bemutathatták, mit tanultak. Emellett lelki beszélgetések, játékos csapatépítő feladatok és egyéb közösségformáló programok színesítették a napokat.

Hat csoportban, különböző szinteken tanulták a fiatalok a hangszertechnikát és az énekeket. Az utolsó nap gáláján, amire eljöttek a szülők is, minden csoport legalább három dalt mutatott be, ebből kettő egyházi témájú volt.

A táborozók naponta szentmisén vagy liturgián vettek részt, amelyen zenéjükkel aktívan közreműködtek, ezzel is készülve arra, hogy saját közösségeikben is szolgáljanak majd.

A délutánok témához kapcsolódó filmvetítésekkel, gyakorlási lehetőséggel és játékos közösségi programokkal teltek.

Az esti programok között szerepelt szentségimádás, közbenjáró ima, csendséta, valamint kreatív kihívásokkal teli tematikus estek. A péntek este különösen izgalmas volt: a résztvevők véletlenszerűen választott stílusban és formában adtak elő ismert keresztény dalokat.

Lucsok Miklós OP püspök is jelen volt az egyik nap, ő mutatta be a szentmisét, majd együtt zenélt a fiatalokkal.

Majnek Antal OFM nyugalmazott munkácsi megyéspüspök is ellátogatott hozzájuk, hogy szentmisét mutasson be, valamint Munkácsról Hortobágyi Arnold OSB is többször megfordult a táborban.

A vasárnapi záró szentmisére Munkácson, a székesegyházban került sor, ahol a zenei szolgálatot ötven fiatal látta el és a hívekkel együtt dicsőítette Istent.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír