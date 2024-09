Zenei szolgálattevőknek szerveztek lelkinapot Szegeden

A Pasztorális Helynökség küldetése, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén a pasztorális tevékenységekben aktív személyek sokféle szolgálatát segítse. Idén ősszel azok felé fordultak külön figyelemmel, akik a zenei szolgálat terén járulnak hozzá a plébániai és a liturgikus élet gazdagodásához.

Szeptember 21-én, szombaton lelki töltekezésre hívták azokat, akik kántorként, egyházzenészként, kórusvezetőként, zenekarvezetőként segítik a lelkipásztorok munkáját.

A zenei szolgálattevők számára szervezett lelkinapot Szegeden, a Katolikus Házban rendezték meg.

A hagyományosabbnak gondolható kántori feladatokat ellátókat és a „gitáros zenészként” aposztrofált testvéreket összeköti az, hogy a liturgiákat vezető pap mellett kulcsszereplői annak a tevékenységnek, amely segíti a híveket abban, hogy szívüket az Istenhez emeljék.

A spirituális tartalmat Pálfai Zoltán makói plébános biztosította a résztvevők számára, akik az „éneklő zsoltárok” kapcsán személyesen és együtt is kapcsolatba léphettek a zsoltárokkal – nemcsak a műfajjal általában, hanem egy zsoltárral különösen is, amelynek a szövegét közelebbről is megismerték. Személyes érintettségüket is ennek kapcsán oszthatták meg egymással.

Gazdagon térhettek vissza szolgálatukba mindazok, akik együtt töltötték ezt a szombat délelőttöt, amely közös ebéddel zárult – derül ki az egyházmegye honlapján közzétett rövid beszámolóból.

