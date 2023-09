Zenés imaestre hív a MAGnificat Együttes Földi-Kovács Andreával

A mottójául a „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.” (Lk 1,46–47) idézetet választó könnyűzenei formáció 2020-ban alakult Dolhai Attila, Lambert Attila és Varga Mónika kezdeményezésére, akik azóta számos különböző eseményen közreműködtek keresztény könnyűzenei szolgálatukkal. 2021-ben a NEK keretein belül rendezték meg első egész estés, zenés imaalkalmukat, amelyen a közös dicsőítést Csókay András világhírű idegsebész tanúságtételével színesítette.

A szeptember 17-i imaalkalomra dicsőítéssel, szentségimádással és gyónási lehetőséggel is készülnek a szervezők. A felkérésről és a felkészülésről Földi-Kovács Andrea elmondta: „Nagyon örülök, hogy ismét lehetőségem van arra, hogy az istenélményemről tegyek tanúságot. Azt gondolom, hogy amikor Isten megérinti a szívünket, az a legcsodálatosabb pillanat az életünkben. Olyan, mint egy szerelem. Amikor az ember szerelmes, akkor nem tudja magában tartani az érzéseit, hanem mindenkivel meg akarja osztani az élményt. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy milyen jó ezeket a csodás pillanatokat is megosztani egymással. Sokat panaszkodunk a világban és gondolkodunk együtt közös problémákon, de a szép pillanatokat és ezeket a csodálatos istenélményeket mintha ritkábban osztanánk meg. Ezért is örülök, ha van lehetőség arra, hogy beszéljek erről.”

Lambert Attila, a zenekar egyik alapító tagja az imaestről elmondta, hogy a formáció indulásakor a zenekar kereste a helyét: „Amikor elkezdtünk közösen muzsikálni, főleg szentmiseszolgálatokat láttunk el. A kezdeti lelkesedés áldott időszak volt, de nagyon kerestük azt, hogy milyen színe szeretnénk lenni a keresztény könnyűzenének. Aztán a két évvel ezelőtti első imaalkalmunk itt, az Egyetemi templomban nagyon nagy hatással volt ránk, a fellegekben járt a zenekar. Azt éreztük, hogy megtaláltuk, amit kerestünk. Ezért is vagyunk most itt, a kezdeti lelkesedéssel, kiegészülve remek zenészekkel a vasárnapi alkalomra."

Az eseményt az EWTN televízió élőben közvetíti majd, lehetőséget adva a részvételre azoknak is, akik fizikaliag nem tudnak jelen lenni.

Forrás és fotó: Magnificat Együttes

Magyar Kurír