„Aki tisztséget kapott, az töltse be tisztségét” – Alszerpapi rendben részesült Bak László Miskolcon

A görögkatolikus templomokban az első niceai egyetemes zsinat ezerhétszázadik évfordulójának emlékére vasárnapról vasárnapra a Hitvallásról elmélkednek. A mostani vasárnapon az alábbi sorokról: „Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.”

Orosz Atanáz püspök is a fenti hitvallási sorról mondott tanítást elsőként: „Megdöbbentő belegondolni, hogy Istennek egyszülött Fia üdvösségünkért, miérettünk jött le, a mennyből alászállva emberi természetünket vállalta föl mindhalálig. A nagyböjt küszöbén éppen ennek megünneplésére készülünk, hiszen Ő eltemettetése után föltámadva, ünnepet szerzett ennek alapján mindnyájunknak: „miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott”.

Mivel Ő értünk adta életét, mi érte vagyunk itt ma a templomban, és várjuk azokat a boldogító szavait, amelyeket az utolsó vacsorán szűk tanítványi körben mondott el, és rendelkezése szerint azóta minden liturgián megismételtet velünk az eucharisztikus liturgiában: „érettetek megtöretik”, „érettetek és sokakért kiontatik”.

A püspöki homília másik részében az egyházi szolgálat került a középpontba.

„Nazianzi Szent Gergely, aki nehezen vállalta el a papságot és a püspöki szolgálatot, hangsúlyozta, hogy »egyikünk sem él önmagának: mindnyájan másokért vagyunk« annak kegyelméből, aki érettünk jött e földre” – fogalmazott a főpásztor, majd Szent Pál példájával és szavaival világított rá arra, „minden tagnak más a szerepe” az Egyházon belül, mert „a kegyelmi adományok különbözők”. De „aki tisztséget kapott, az töltse be tisztségét” (Róm 12,4 és 7; 1 Kor 12,4). Mindenki megkapja Istentől azt a kegyelmet, amit a saját helyzetében, szolgálatának betöltésére kell felhasználnia. Hogyha egyszer már megdöbbentem azon, hogy Krisztus érettem jött ide a földre, érettem viselte a szenvedést és vállalta a kínhalált, akkor tegyek meg mindent mások szolgálatában, hogy azt a szent ügyet, melyet Ő hozott közénk, a legjobban folytathassam.”

Buzdító beszédét három nagyon aktuális tiszteletre méltó személy életének példájával folytatta a megyéspüspök, akiket a következő hónapokban szentelnek boldoggá: Bódi Mária Magdolna, Carlo Acutis és Orosz Péter kárpátaljai görögkatolikus pap. Mindannyian, bár különböző helyeken, módokon és időben szolgálták az Urat, életszentségükkel képesek voltak példát mutatni mindannyiunk számára. Majd így folytatta a főpásztor: „Az Emberfia beteljesítette a prófétai jövendölést, ami Izajás 53. fejezetében már évszázadok óta meg volt írva; Isten szenvedő szolgája mások bűneiért szenvedi el a halált (Iz 53,5), hogy vétkeiktől megváltsa őket (Iz 53,11–12). Aki őhozzá szegődik, aki az ő Egyházában szeretne szolgálni, az ezt az utat folytatja: másokért él, másokért szolgál, hogy mindnyájan üdvösségre jussanak.”

A liturgia végén Papp András miskolc-diósgyőri parókus elsőként köszöntötte az új alszerpapot, majd a hívek nevében a képviselő-testület alelnöke kért erőt, egészséget és áldást további munkájára.

Bak László már több mint húsz éve a Miskolc-Diósgyőri Parókia közösségét szolgálja kántorként és testületi tagként is. A város több iskolájában hittanra oktatja, sőt neveli is a gyermekeket csakúgy, mint otthon feleségével a négy gyermeküket. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagjaként, valamint a miskolci egyesület elnökeként munkájával a családok szolgálatáról is szól munkája.

Szerző: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír