„Az iskolákba vissza kell csempészni a személyességet” – Organikus pedagógiai konferencia Vácon

A rendezvény keretében négy, az EKIF fenntartásában működő iskola kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény kitüntető cím viselését tanúsító oklevelet. A nap során előadást tartott az organikus pedagógia módszeréről Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, Puskás Balázs, az EKIF főigazgatója, valamint Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Az eseményen részt vett Marton Zsolt váci megyéspüspök is.

Csáki Tibor atya, az EKIF hitéleti referensének nyitógondolataival vette kezdetét az organikus pedagógia konferencia január 25-én, szombaton. „Sok reménytelen helyzettel találkozunk az oktatás világában; túlterhelt tanárok és diákok, elavult oktatási rendszer. A régi eszközök már nem hatékonyak az oktatásban – Jézus is felhívja a figyelmünket, hogy az új bor új tömlőbe való.” Az atya az érzékelhető nehézségek ellenére mégis a reményre buzdította a jelenlévőket. „A Jóisten nekünk ajándékozta Joseph Kentenich pedagógiáját, az organikus pedagógia szemléletét, amelyben megtestesül az evangélium. Ez a szemlélet kovász tud lenni, mely által a Szentlélek működik.”

Jézus tanítási módja nem egyezik meg azzal, ahogyan ma az iskolákban zajlik az oktatás – mutatott rá előadása elején Puskás Balázs EKIF-főigazgató. „Vegyük például a vihar lecsendesítését! Jézus fölébred, látja, hogy vihar van, és azt mondja: »csönd legyen!« A vihar elül, ezt a tanítványok látják, és hisznek. A mai oktatás viszont nagyjából úgy zajlik, mintha Jézus leültette volna a Genezáreti-tó partján a tanítványokat, eléjük tett volna egy írótáblát, és azt mondta volna: »most jegyzeteljetek! Én Isten fia vagyok. Hatalmas. Írjátok le mindannyian! Péter, te is írjad! Le tudom csendesíteni a vihart. Júdás, leírtad? Le tudom csendesíteni a vihart. Hiszitek ezt?« Óriási a különbség a kettő között. Az iskolákba vissza kell csempészni a személyességet, a hitelességet és a személyközpontúságot.”

Az EKIF mint egyházi intézményfenntartó fontosnak tartja, hogy irányt mutasson, segítse az iskolákat és pedagógusokat. Pécsi Rita neveléskutató közel tíz éve ismertette meg az EKIF munkatársaival az organikus pedagógia lényegét, az intézményfenntartó azóta rendszeresen szervez a szemléletet bemutató képzéseket, régiós és országos konferenciákat, sőt néhány éve az Organikus Pedagógiai Egyesület is megalakult. „Jó keresztényeket és becsületes állampolgárokat kell nevelnünk; az életre kell nevelnünk a gyermekeket, és ehhez bizony sokkal többre van szükség, mint a kognitív ismeretek átadására” – zárta gondolatait a főigazgató.

Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora kifejtette, hogy ismert és világos útmutatások léteznek arról, milyennek kéne lennie az oktatásnak. „Hisszük, hogy a Jóisten képmására vagyunk teremtve – így a szépet, a jót, az igazságot kereső, a világot megismerő és értő személynek kell lennünk, és gyermekeinket, diákjainkat is e szerint kell nevelnünk.” A rektor elmondta, hogy a Katolikus Egyház a II. Vatikáni Zsinat idején többek között megfogalmazta, milyen elvárasai vannak a katolikus nevelési intézetek felé. „Az Egyház azt mondja, hogy az oktatás a nevelés szolgálatában áll, és felelős, mérlegelő, belátó ifjakat kell nevelnie, a pedagógia és a pszichológia legkorszerűbb eszközeit felhasználva. Ha egy neveléstudományi szakkönyvet kinyitunk, azt olvassuk, hogy ma az iskola dolga az, hogy alapvető tudást, tájékozottságot adjon a diákoknak, kritikus, kreatív gondolkodásra nevelje őket, hogy érett és kifejező kommunikációra legyenek képesek. Tehát a Jóisten, az Egyház, a szakemberek és a világgazdaság is ugyanazt várja el az oktatástól – ezeket az elvárásokat, irányelveket pedig az organikus pedagógia képes beteljesíteni.”

Pécsi Rita az organikus pedagógia meghonosítójaként a szemlélet lényegét tárta az érdeklődők elé, mely az életet hosszú távon kívánja szolgálni. „Ez a szemlélet a diákok életkorának megfelelő és személyre szabott belső motivációt ösztönöz, az élmény- és tevékenységközpontú tanítási tartalmakat keresi, miközben az eredeti személyiség kibontakoztatását segíti elő.” A szakember elmondta; az organikus pedagógia az IQ mellett még hangsúlyosabbnak tartja az EQ, azaz az érzelmi intelligencia fejlesztését.

Az előadások után került sor a díjátadó ünnepségre, melynek keretében a díjazott iskolák bemutatkoztak, majd megkapták az Organikus Nevelési Intézmény kitüntető cím viselését tanúsító oklevelet. Négy, az EKIF fenntartásában működő iskola vált hivatalosan is organikus intézménnyé: a dunakeszi Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola, az isaszegi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, valamint a Veresegyházi Katolikus Gimnázium. Az iskolákban hasonló módszertani eszközökhöz nyúlnak; mind a négy intézményben jelen van a Családi Életre Nevelés (CSÉN) program, különféle szakköröket szerveznek a diákoknak, valamint a néptánc, a zenetanulás és a néphagyományok őrzése is nagy hangsúlyt kap. A pedagógusok hálózatos tanításra törekednek, azaz arra, hogy a különböző tantárgyakon tanult ismereteket összekapcsolják. Az említett iskolákban rendszeresen szerveznek témaheteket, projektnapokat. Több intézmény is rendelkezik iskolakerttel, ahol a diákok maguk termeszthetnek zöldségeket, gyümölcsöket és gyógynövényeket, amelyeket később felhasználnak, például technikaórán sütés-főzés során. A természetben eltöltött időre, valamint az okoseszközök használatának korlátozására is kiemelten figyelnek az iskolák vezetőségei. A nemzeti és egyházi ünnepeket nem szokványos módon, hanem interaktív megközelítéssel ünneplik. Emellett mind a négy intézmény vezetője elmondta, hogy a szülőket is bevonják az iskolai programokba, így a velük való, személyes kapcsolattartás is könnyebben meg tud valósulni. A diákok rendszeresen részesülnek személyes szöveges értékelésben.

Az ünnepi pillanatokat követően a konferencia résztvevői kiscsoportokba rendeződtek, hogy megfogalmazzák kérdéseiket az organikus pedagógia gyakorlati megvalósulása kapcsán. A kérdésekre kerekasztal-beszélgetés keretében Csáki Tibor atya, Pécsi Rita, valamint Puskás Balázs válaszolt.

A rendezvényt Marton Zsolt váci megyéspüspök zárta gondolataival, aki a Váci Egyházmegye mottója kapcsán – „Együtt építjük!” – az Istennel és embertársainkkal való egység, illetve a közös építkezés fontosságát hangsúlyozta.

