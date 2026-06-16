„Beszéljék el majd gyermekeiknek!” – Szent Márton ereklyéje Szombathelyre hozatalának évfordulója

Idézzük fel a korabeli lázas előkészületeket: „Most jelent meg Mikes János megyésfőpásztorunk XI. körlevele, amely tulajdonképp egy különleges püspöki szózat ereklyénk hazahozatala alkalmából. A körlevélben a megyéspüspök meghívja egész egyházmegyéje híveit az ereklye fogadására. Az esemény nagy jelentőségű az egyházmegyére nézve. Az emlékezetes diadalmenet emlékeit vigyék magukkal, tanúi legyenek a lelkesedésnek, s beszéljék el majd gyermekeiknek."

A korabeli tudósítóktól: „A katonaság dísz százada után, két, díszbe öltözött csatlós által vezetett lovon ült az ifjú Erdődy Péter gróf, díszmagyarban, kezében tartva a hófehér Szent Imrés lobogót. Utána sorakoztak az iskolák tanulói, majd papi díszben Szombathely plébánosa lépdelt káplánjai kíséretében. Őt követték a Daloskörök, majd 100 tagú fehér ruhás leánysereg szórta virággal az utat, melyen négy fekete paripa által vontatott díszhintó vitte a Szent ereklyét. A díszkocsi után a kispapok haladtak, majd a felszentelt papok: a kanonokok, a püspöksüveges papi méltóságok, akik után Várady L. Árpád győri megyéspüspök és Hajdú Tibor főapát közt ment Mikes János gróf megyéspüspök aranyos díszben. A főpapok után Szombathely város vezetősége ment, majd remek szép festői csoportban Vas és Zala vármegye reprezentánsai díszmagyarban. A női egyesületek képviselői a bal oldali padsorokban helyezkedtek el.

És megkezdődőtt az ünnepélyes pontifikálás teljes segédlettel. Rheinberger Missa solemnise hangzott fel vegyeskari előadásban, orgonakísérettel, nagy zenekarral. A zeneműben a Glória valóságos dicshimnusz, a Benedictus és a Sanctus égi összhangú. Majd Károlyi Sándorné művészi éneke következett hárfa kísérettel, a Székesegyház női- és férfikara kísérte.”

A szombathelyi küldöttség gyorsvonaton utazott Franciaországba. 1913. május 24-én indultak el, Tours-ban június 1-jén tartottak Szent Márton ünnepet. Mikes János püspöknek gondja volt, hogy írott formában is megörökítsék az utat. Így megbízta Johannes Csempeszt (Csempesz Jánost), jegyezze fel a látottakat és állítsa össze kötet formájában. Még arról is gondoskodott, hogy egy olcsóbb, mindenki által megvásárolható és egy nemesebb kivitelű kötet is jelenjen meg. Csernoch János bíboros úgy nyilatkozott: erre csak a Mikes volt képes.

Kutatásaim alapján Mikes János elutazott a máltai eucharisztikus kongresszusra, majd 1912-ben – legifjabb magyar püspökként – a Majláth Gusztáv által vezetett bécsi eucharisztikus kongresszus résztvevője. Bevonta a szombathelyi, Vas és Zala vármegyei világi szervezeteket is, hogy mindenki érezze magáénak az ünnepet. Jákon, Oladon, Pösén, Vasszécsenyben, Körmenden ünnepélyes körmeneteket tartottak a jelentős esemény alkalmával.

Részlet Mikes János megyéspüspök ünnepi beszédéből: „Kedves Híveim! A Szentlélek kegyelmével megfontoljuk azt az örvendetes tényt, hogy ezentúl Szent Márton ereklyéjét őrizzük, annak igen nagy jelentősége van az egész Egyházmegye számára. Megvagyok győződve, hogy a Jóisten sugallta, hogy Tours érsekétől kérjem egyházmegyénk védőszentjének, Szent Mártonnak földi maradványait."

Az ereklye hazahozataláról június 16-án megemlékeztek a székesegyházban a reggeli szentmisében; Wimmer Roland dömölki címzetes apát, székesegyházi plébános, gazdasági helynök felolvasta Székely János megyéspüspöknek a székesegyház hívő közösségéhez intézett ünnepi gondolatait.

Szent Márton ünnepén emlékezzünk egyházmegyénk híres szülöttére, lépjünk nyomdokaiba a Krisztus-követés útján és szeretettel, imádságos lelkülettel rójuk le tiszteletünket Mikes János emlékhelyénél is a székesegyházban.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír