„Csillag ő” – A domonkos rend jubileumi évének megnyitása Debrecenben és Sopronban

A debreceni domonkos közösség ünnepélyes keretek között, szentmisével nyitotta meg a jubileumi évet. Az ünnepi liturgia főcelebránsa Górski Jacek házfőnök volt.

Homíliát mondott Tokodi László testvér. Kiemelte: „Sok minden sűrűsödik itt, a mai napon.” Az egyiptomi keresztények kezdték el ünnepelni január 6-án Jézus Krisztus születését, a találkozást a bölcsekkel, Urunk megkeresztelkedését és a kánai menyegző eseményét is. Sűrítették a dolgokat. Nem egy eseményt ünnepeltek, hanem egyszerre többet, mert voltak eretnekek, pogányok, akik szintén ünnepeltek ezen a napon, csak teljesen mást, más isteneket, vagy ezt az Istent, de máshogy. Az egyiptomi keresztények elkezdték ünnepelni ezt a sok dolgot, ahol a mi Urunk, Jézus Krisztus megmutatja magát. „És – folytatta gondolatmenetét a szónok – mi is sűrítjük ezt a mai napot, (...) a mai napon kezdjük meg ezt a 800. jubileumi évet, a Magyar Domonkos Tartomány megalakulásának jubileumi évét.”

A legenda szerint amikor Szent Domonkost megkeresztelték, az asszony, aki a keresztelőkútnál átvette a gyermeket a keresztelő paptól, egy nagyon fényes csillagot látott a homlokán, amely beragyogott mindent – emlékeztetett Tokodi László. – Szent Domonkost csillaggal a homlokán ábrázoljuk, mert csillagként világított az embereknek. Egy csillagot követtek a bölcsek: királyok vagy mágusok, de mindenképpen különleges emberek, akik bár pogányok voltak, nem Izrael népének fiai, képesek voltak felismerni, hogy valami olyan jelent meg az égen, ami elvezetheti őket az igazsághoz.

Szent Domonkosnak ez volt a küldetése: ezért csillag ő. Vezetett, mutatta az utat; pogányokat is, eretnekeket is, egyszerű hívő embereket is elvezetett Krisztushoz. Fénylett, és ezért jel tudott lenni