„Egység a különbözőségeinkben” – Pécsen találkozott a Házas Hétvége mozgalom közössége

A találkozások hétvégéjének központi témája idén az „Egység a különbözőségeinkben” volt.

A résztvevők annak a „lelki háznak” a képét járták körül, amelyet Isten épít minden emberből és minden közösségből. Ahogyan egy háznak is vannak tartó-, teherhordó falai, úgy a Házas Hétvége közösségének is vannak olyan alapértékei, amelyek megtartják és összekötik tagjait: ezek közé tartozik a mozgalom lelkiségéhez való hűség, a papok és házaspárok egymást kiegészítő szolgálata, valamint a személyes, hiteles tanúságtétel ereje.

A hétvége különlegessége volt, hogy a ház szobáit idéző jelképrendszer segítségével gondolkodtak együtt a résztvevők.

A választható szobák a szabadságot jelképezték: mindenki megtalálhatta azt a csendes teret, ahol a házastársával kettesben vagy személyes imádságban elmélyülhetett. Majd ismét összegyűltek a közösség „nappalijában”, hogy megosszák egymással gondolataikat, kiscsoportos beszélgetésekben erősítsék egymást, majd együtt ünnepeljenek.

A találkozások hétvégéje ismét megerősítette, hogy

a különböző életutak, kultúrák és nemzetiségek nem elválasztják, hanem gazdagítják egymást, amikor Krisztus szeretete kapcsolja össze az embereket.

A határokon innen és túl élő közösségi tagok jelenléte is ezt az egységet fejezte ki:

mindannyian ugyanannak a lelki háznak az élő kövei vagyunk.

A pécsi találkozó nemcsak a közösség tagjai számára jelentett lelki megújulást, hanem új lendületet adott a Házas Hétvége küldetésének is: a házaspárok és papok közös szolgálatával építeni az élő Egyházat, erősíteni a családokat és hiteles tanúságot tenni Krisztus szeretetéről a mai világban.

Forrás és fotó: Házas Hétvége lelkiségi mozgalom

Magyar Kurír