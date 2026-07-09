„Egység a különbözőségeinkben” – Pécsen találkozott a Házas Hétvége mozgalom közössége

Hazai – 2026. július 9., csütörtök | 14:51
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„Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá” (1Pt 2,5) mottóval rendezték meg a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom hagyományos „Találkozások hétvégéje” programját június 26–27-én Pécsen, több mint kétszáz résztvevővel. Az eseményre a határon túlról is érkeztek házaspárok és papok: a Felvidékről, Vajdaságból, Partiumból és Erdélyből is bekapcsolódtak a közös ünneplésbe és lelki feltöltődésbe.

A találkozások hétvégéjének központi témája idén az „Egység a különbözőségeinkben” volt.

A résztvevők annak a „lelki háznak” a képét járták körül, amelyet Isten épít minden emberből és minden közösségből. Ahogyan egy háznak is vannak tartó-, teherhordó falai, úgy a Házas Hétvége közösségének is vannak olyan alapértékei, amelyek megtartják és összekötik tagjait: ezek közé tartozik a mozgalom lelkiségéhez való hűség, a papok és házaspárok egymást kiegészítő szolgálata, valamint a személyes, hiteles tanúságtétel ereje.

A hétvége különlegessége volt, hogy a ház szobáit idéző jelképrendszer segítségével gondolkodtak együtt a résztvevők.

A választható szobák a szabadságot jelképezték: mindenki megtalálhatta azt a csendes teret, ahol a házastársával kettesben vagy személyes imádságban elmélyülhetett. Majd ismét összegyűltek a közösség „nappalijában”, hogy megosszák egymással gondolataikat, kiscsoportos beszélgetésekben erősítsék egymást, majd együtt ünnepeljenek.

A találkozások hétvégéje ismét megerősítette, hogy

a különböző életutak, kultúrák és nemzetiségek nem elválasztják, hanem gazdagítják egymást, amikor Krisztus szeretete kapcsolja össze az embereket.

A határokon innen és túl élő közösségi tagok jelenléte is ezt az egységet fejezte ki:

mindannyian ugyanannak a lelki háznak az élő kövei vagyunk.

A pécsi találkozó nemcsak a közösség tagjai számára jelentett lelki megújulást, hanem új lendületet adott a Házas Hétvége küldetésének is: a házaspárok és papok közös szolgálatával építeni az élő Egyházat, erősíteni a családokat és hiteles tanúságot tenni Krisztus szeretetéről a mai világban.

Forrás és fotó: Házas Hétvége lelkiségi mozgalom

Magyar Kurír

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