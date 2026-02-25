„Hitünk erő és tágasság forrása” – Heiner Wilmer SJC a Német Püspöki Konferencia új elnöke

Heiner Wilmer 1961. április 9-én született az Emsland régióban található Schapenben. 1980 augusztusában lépett be a dehoniánusok néven is ismert szerzetesrendbe, a Jézus Szent Szívének Papjai közösségbe (a közösség az alapító Léon Dehon után kapta a dehoniánusok elnevezést); 1985-ben tett örökfogadalmat.

1987. május 31-én szentelték pappá Freiburgban. 1987 és 1993 között teológiát és egyéb humán tárgyakat tanult Freiburgban, Párizsban és Rómában. Teológiából doktorált. Meppenben, Vechtában és a New York-állambeli Bronxban tanított; majd a dehoniánus közösség handrupi gimnáziumának igazgatója volt.

2015-ben megválasztották a Jézus Szent Szívének Papjai közösség általános elöljárójának, így Rómába költözött. 2018-ig szolgált a rend általános elöljárójaként. Ferenc pápa 2018. április 6-án kinevezte Hildesheim püspökévé. 2018. szeptember 1-jén szentelték püspökké és iktatták be hivatalába.

Heiner Wilmer SCJ püspök 2021 szeptemberétől a Német Püspöki Konferencia szociális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó bizottságának elnöke volt. 2019 és 2024 között a német Justitia et Pax Bizottság elnöke volt.

Február 24-én, a Német Püspöki Konferencia új elnökeként tett első nyilatkozatában az Egyház társadalmi szerepét hangsúlyozta. „A Katolikus Egyház vonzó” – mondta az újságíróknak. „Az Egyház sokak számára fontos horgony és szociális elkötelezettségével oszlop a társadalomban.” Az Egyház társadalmi tanítása „prófétai hang minden ember számára” – fogalmazott Heiner Wilmer SCJ, hozzátéve, hogy ennek a hangnak erősebbé kell válnia.

A német katolikusok magabiztosan és alázatosan akarták egy új korszakba vezetni az Egyházat.

Különböző utak vezetnek az evangélium szerint való életre, de mindannyian Jézus Krisztust követjük

– hangsúlyozta Heiner Wilmer, aki a németországi katolikusokat „az Egyház élő arcának” nevezte. Közösségekben, egyesületekben, karitászszervezetekben, iskolákban és családokban, csendes imádságban hordozzák a hitet. „Hitünk erő és tágasság forrása. Tartást ad, generációkat köt össze és a remény tereit nyitja meg – emelte ki a főpásztor. – És ezt a reményt, hogy Isten hordoz minket, ökumenikus közösségben éljük meg protestáns és ortodox testvéreinkkel, valamint minden minden zsidóval és muszlimmal.”

Az Egyház a béke hírnöke – szögezte le a püspök. – Ez a világban tapasztalható számos válságra és politikai konfliktusra, de a német társadalomban uralkodó közhangulatra is vonatkozik. A kereszténység annak hírnöke, hogy van egy remény, amely több, mint naiv optimizmus. „Társadalmunk attól szenved, hogy a szomszéd ellenséggé válik, és minden ellentétes véleményt képviselő személyre potenciális ellenségként tekintünk.

Az evangélium ereje abban rejlik, hogy alázatosságból fakadó erővel bírunk.

Ez a politikai nézeteltérésekre is vonatkozik. A katolikus egyház egy magasabb rendű, igazságos béke hírnöke kíván lenni.”

Megválasztása utáni első sajtónyilatkozatában a Német Püspöki Konferencia új elnöke a belső egyházi reformokra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban visszafogottan nyilatkozott, kiemelve: „Az a legfontosabb feladatom, hogy Istent helyezzem a középpontba.”

Heiner Wilmer püspöktől azt várják, hogy csökkenti a Német Püspöki Konferencián belüli megosztottságot a (2019-ben elindult, ellentmondásos) németországi szinodális út reformfolyamattal kapcsolatban, s rendezi a Vatikánnal való nézeteltéréseket. Az e témával kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva a püspöki testület új elnöke kijelentette:

Meggyőződésem, hogy minden püspöktársamat ugyanaz a vágy vezérli: hogy hirdessük az evangéliumot, megéljük és sugározzuk az örömhírt, és így a Magasságos akaratának megfelelően cselekedjünk.”

*

A német püspökök február 24-én megerősítették főtitkári hivatalában Beate Gillest. Ő az első nő, akit 2021-ben neveztek ki a Német Püspöki Konferencia főtitkári posztjára.

A püspöki konferencia sajtószóvivője változatlanul Matthias Kopp, aki 2024 vége óta a Kommunikációs Dikasztérium tanácsadójaként is tevékenykedik.

A testület alelnökét a jelenlegi közgyűlésen nem kellett újraválasztani. E posztra három évvel ezelőtt választották meg hatéves ciklusra Michael Gerbert, Fulda püspökét.

Forrás: Deutsche Bischofskonferenz.de; Kathpress.at; Vatican News

Fotó: Marko Orlovic/Deutsche Bischofskonferenz

Magyar Kurír

(gj)