CsodaTáska a vidám iskolakezdéshez – Gyűjtés a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével

Az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek és a tanuláshoz szükséges további eszközök beszerzése sokszor elérhetetlen a nehéz helyzetben élő, többgyermekes családoknak. A legszegényebb településeken felnövekvő gyerekek már azzal is hátrányba kerülhetnek az iskolában, hogy hiányzik a füzetük, nincs színes ceruzájuk vagy vonalzójuk. Lemaradnak a tanulásban, kudarcok érik őket, akár szorongás is kialakulhat náluk. A gyűjtéssel nekik segít a CsodaCsoport Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti, új vagy jó állapotú iskolatáskát megtöltve állítson össze iskolakezdő csomagot egy alsós vagy felsős gyermek számára.

Az elmúlt időszak úgy alakította az életünket, hogy felértékelődött minden társadalmi összefogás, az emberi értékek és a közösségépítés fontossága – mondta Győri-Dani Lajos, a szeretetszolgálat alelnöke az akció nyitó sajtótájékoztatóján. A szervezet alelnöke elmondta: a gyűjtésre azért is szükség van, mert a vírusjárvány következtében sok olyan családfenntartó veszítette el a munkáját, akik azelőtt is nehéz helyzetben voltak. Az iskolakezdés a rászoruló családoknak nagy terhet jelent, az ő támogatásukra, valamint a Szeretetszolgálattal kapcsolatban álló családok gyermekei támogatására szolgálnak az összegyűlt táskák. A kampánnyal arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mindenki úgy készüljön az adományozásra, hogy azzal valódi segítséget tudjon nyújtani. „(...) segíteni csak jól szabad, ezért bátorítunk minden szülőt arra, hogy gyermekével közösen készítse el a #CsodaTáska csomagot. Gondolják át együtt, mi kerüljön a táskába, és hogy a gyermek maga is örülne-e egy ilyen ajándéknak. Hiszen ez az adomány ajándék lesz, ami ha sérült vagy koszos, akkor méltatlan és akár megalázó is lehet annak, aki kapja. Ezért tartsuk szem előtt, hogy olyan adományt ajánljunk fel, amit mi magunk is szívesen elfogadnánk” – hangsúlyozta Győri-Dani Lajos.

Tasi Nikolett, a CsodaCsoport Alapítvány alapítója elmondta: a közösség beteg gyermekek gyógykezelésére, valamint a kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzésére szervez gyűjtéseket. 2019 karácsonyán 1200 nehéz sorsú gyermeknek tudtak csomagot összeállítani, és a #nemluxustáska kampány ötlete nyomán hirdették meg az iskolatáska gyűjtő akciót, melyhez partnernek a Máltai Szeretetszolgálatot kérték fel. „Éreztük, hogy nagy szükség van társadalmi összefogásra, hogy segítsük a rászoruló családokat és gyermekeket. A #CsodaTáska akcióhoz a táskák mellett pénzadománnyal is hozzá lehet járulni az adomanyozz.hu oldalon vagy a CsodaCsoport licit oldalán felajánlóként vagy a tárgyakra licitálva” – ismertették július 29-én.

A táskákat a Máltai Szeretetszolgálat 85 gyűjtőpontján lehet leadni. A gyűjtőpontok listája elérhető ITT, valamint a CsodaCsoport Facebook-oldalán.

A #CsodaTáska gyűjtés augusztus 1-jétől 25-ig zajlik. Országszerte 85 gyűjtőponton lehet leadni a tanszerekkel megtöltött táskákat. Fontos, hogy az adományozók olyan ajándékot hozzanak, amit maguk is szívesen elfogadnának, lehetőség szerint bontatlan vagy újszerű eszközökből állítsák össze a csomagokat. A táskákban elhelyezhetnek egy-egy személyes üzenetet is.

Mitől lesz egy átlagos iskolatáska #CsodaTáska? – A felajánlott táskát együtt készítse össze a család.

– Mossák ki azt az iskolatáskát és tolltartót, amit a gyerekek kinőttek, meguntak vagy a következő tanévben már nem használnak.

– Vásárolják meg együtt a táskába kerülő tanszereket, vagy válogassák össze otthon a hibátlan állapotú írószereket. A gyerekek válasszák ki az ajándékba szánt eszközöket.

– Írjanak egy rövid, biztató üzenetet annak a gyermeknek, aki megkapja a táskát. Amit érdemes a táskában tenni: új füzetek alsó és felső tagozatos gyerekek számára (vonalas, négyzetrácsos, szótár, kotta, sima füzet, A/5, A/4, spirál), tolltartó, ceruzák, tollak, vonalzó, radír, hegyező, körző, színes ceruzák, filctollak, vízfesték, tempera, ecset, írólap, rajzlap, papírvágó olló. Semmiképpen ne legyen a táskában szúró-vágó eszköz (a papírvágó ollón kívül), élelmiszer, sem olyan ruha, játék, ami használhatatlan, törött, szakadt vagy karcos.

Az is segíthet, aki nem tud csomagot összeállítani. A rászoruló gyerekek iskolakezdésére szánt összeget online támogatással az adományozz.hu oldalon keresztül is be lehet fizetni vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat OTP Banknál vezetett 11784009-20200745 számlaszámára Csodatáska közleménnyel átutalni. A befolyt összegből további tanszereket vásárolnak. A #CsodaTáska csomagokat a Szeretetszolgálat a tanévkezdésre eljuttatja a legszegényebb településeken élő gyerekeknek, valamint a máltai iskolákba járó rászoruló tanulóknak. A CsodaCsoport akcióiban megszokott módon licitre felajánlott tárgyakkal, illetve a csoport oldalán a kikiáltott tárgyak megvásárlásával is támogathatják a kampányt. Részletek ITT.

A Szeretetszolgálat segítő programjai több mint 700 kistelepülésen működnek; a karitatív szervezet önkéntes csoportjai az ország 130 településén segítik a rászorulókat. A szervezet munkatársai jól ismerik a családokat, tudják, melyik gyermek nőtte ki a cipőjét, és ki az, akinek még sosem volt igazi tolltartója. E kampány számukra szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést.

A CsodaCsoport Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat a cégeket is biztatja, hogy vegyenek részt az összefogásban. Az akcióhoz elsőként csatlakozott a FOX Post, mely kedvezményesen kézbesíti az online felületen MALTAI kóddal feladott táskákat. A beérkező támogatásokat a Barát Papír Kft. egészíti ki, minden 2 forinthoz további 1 forintot tesz hozzá a termékek vásárlásakor.

Hasznos segítség, ha bekapcsolódnak az akció hirdetésébe: a plakát letölthető INNEN. Az üres helyre beírható a legközelebbi gyűjtőpont.

A gyűjtőpontok listája ITT található.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Ková Bence

Magyar Kurír