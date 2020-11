Ferenc gazdasága – Elkezdődött a fiatal közgazdászok és vállalkozók nemzetközi találkozója

„Szent Ferencnek és Ferenc pápának köszönhetően megszületett a fiatal közgazdászok legnagyobb, nemzetközi szintű mozgalma. Éppen ilyen hírekre van ma szüksége a társadalomnak és az Egyháznak” – nyilatkozta Luigino Bruni, a mozgalom tudományos igazgatója. A találkozó központja Assisiben van, és élőben lehet követni a Francescoeconomy.org portálon.

Másfél évvel ezelőtt vetette fel Ferenc pápa a gondolatot, hogy fiatal közgazdászokat és vállalkozókat hívjanak tanácskozásra, közös gondolkodásra Assisibe a közjó érdekében. „Újból lélekkel kell megtölteni a gazdasági életet!” – írta 2019. május 1-jén kelt levelében. A világjárvány miatt az Assisiben 2020. március 26–28-ra meghirdetett találkozó elmaradt, de most végre online térben megvalósul: 120 országból fiatal közgazdászok és vállalkozók vesznek részt rajta, olyan gazdasági modelleket dolgoznak ki, amelyek figyelembe veszik a leginkább leszakadók igényeit. Ferenc pápa Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája újabb kiindulópontokkal szolgált a közös gondolkodáshoz. Olyan gazdaságot szeretnének, amely senkit sem rekeszt ki, tiszteletben tartja a környezetet, a teremtett világot és megfelel Isten tervének.

A háromnapos találkozó végén Ferenc pápa videoüzenetben fordul majd a résztvevőkhöz. November 21-én Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus szobrát a találkozó színeinek fényével világítják meg: zöld, barna és sárga színben ragyog majd fel.

Nemzetközi hírű előadók szólalnak fel, mint a Nobel-díjas Muhámmád Junusz, illetve olyan gazdasági szakértők, mint Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Siva, Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky és Cécile Renouard nővér.

November 19-én a Listen to the cry of the poorest to transform the earth (Meghallgatni a szegények kiáltását és átformálni a földet) című videoüzenettel kezdődött a tanácskozás, amelyet az ATD Negyedik Világ Mozgalom fiatal tagjai készítettek. Ezt követően Peter Turkson bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatára létrehozott vatikáni dikasztérium prefektusa szólalt fel.

A találkozó további programpontjait ITT találják.

A tanácskozást komoly előkészítő munka előzte meg, több mint 300 eseményt szerveztek tizenkét témában. Ez idő alatt a meghívott fiatal szakértők főszereplőivé váltak a gazdaság átalakítására vonatkozó projekteknek: nem a jövőt, hanem immár a jelent képviselik. Luigino Bruni szerint nagy reményt jelent ez a mozgalom: olyan globális szellemi tőkét halmoznak fel, amelyre a gazdaságnak óriási szüksége van.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Avvenire

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír