„Igen, összetartozunk” – Szentmisével kezdődött el a házasság hete Szegeden

„Ezerszer is igen” – az első kimondott boldogító igent ezer továbbinak kell követnie, üzeni az évről évre visszatérő, a házasságot középpontba állító, felekezeti elkötelezettség határain felülemelkedő rendezvény, a házasság hete. Ez a hét alkalom arra, hogy az élet hétköznapjaiban feledésbe merüli első, boldogító igent újra és újra kimondjuk egymásnak. Nagyon vágyunk ugyanis egymástól a megerősítő igenre; szükségünk van a szövetség, az összetartozás kimondására.

Víruskompatibilisen megtelt a dóm a házasság hete szegedi nyitó szentmiséjére. Párok, házaspárok gyerekekkel töltötték meg a padokat. Kondé Lajos, a dóm plébánosa köszöntötte az ünneplőket. „A házasság hete kezdődik ma. Istendicséretre jöttünk össze, és hálát adunk azért, hogy egy életet leélhetünk azzal, akinek kimondtuk az igent. A házaspárokért ajánljuk fel a szentmisét, hogy meg tudjanak maradni a hűségben, hogy egymást hordozni tudják szeretetben és békességben.”

Kondé Lajos szentbeszéde az egymásnak kimondott igenről szólt. Mit jelent az első igen? Ki mondja ki? Mit ad az embernek, és miért kell újra és újra, ezerszer is megismételni? E kérdések mentén vezetette belső elmélkedésre a párokat, hogy végül időt adva egy ifjú művész – a hatéves Harmath Kornélia – hárfamuzsikájával kísérve a pároknak átgondolni, milyen volt az első kimondott igen, hány igen tette széppé életüket.

„Megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározással jöttél, hogy házasságot köss?” – teszi fel a pap a házasságkötés szertartásában a kérdést. A válaszul adott igennek súlya van, egy teljes és visszavonhatatlan szövetség kezdete, benne van a feltétel nélküli szeretet adta biztonság. Ezt az igent a pár kimondja egymásnak, és kimondják Krisztusra is, és Krisztus is igent mond rájuk és a szövetségükre, így jön létre a természetfeletti szeretetkapcsolat, és indul el az önként, szabadon és teljes szívvel vállalt út, melyen ketten együtt akarnak boldoggá válni, és egymást segítve eljutni a legnagyobb boldogságra, Isten országába. Ez a vállalkozás tehát egész életre szól” – fejtette ki az igen jelentőségét.

Elindul a közös élet, melybe mindkét fél belead minden erőt, tudást és érzelmet. De az erős szövetség igényli, ahogy az ember is nagyon vágyik arra, hogy folyamatosan megerősítsék, hogy kifejezzék neki: igen, összetartozunk. A megerősítő igent vidámsággal, a hálával és szeretettel kell bizonyítanunk, ahogy kereszténységünk minősége is azon mérhető le, hogy az Isten kezébe adott igenünket milyen mértékben teljesítjük – fogalmazott a szónok.

Kondé Lajos átgondolásra kérte a párokat: Kimondom-e ma is újra és újra az igent? „Bízom benne, hogy sikerült a szép emlékeket felidézni, és igen, ezerszer is igen.”

*

A házasság hete első programja a „szerelmes kalandtúra” volt. A vasárnapi ebédet követően folyamatosan érkeztek a párok a Dóm térre, hogy részt vegyenek a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja által szervezett, hét állomásból álló városi sétán. Ezen a tavasz ígéretét nyújtó délutánon száz együtt járó és házaspár járta fehér borítékkal, elmélyült beszélgetésben a várost.

A dóm bejáratánál kapták meg az „útravaló csomagot”, melyben számozott borítékok tartalmazták a feladatokat. És hogy melyik állomást hol találják, a dómot övező árkádsor domborművei, szobrai, emlékművei rejtették. A feladatokban egyszerre volt játékosság, rejtvény és beszélgetést kezdeményező kérdések. A felvetett témák párkapcsolatépítésre, összegzésre, jövőbe nézésre késztették a párokat. Mi lenne a három kívánságod? Milyen kincseitek vannak, amiket szívesen megmutattok másoknak? Van-e játékos könnyedség kapcsolatotokban? Mit éltetek meg áldásként, ajándékként?

A kalandtúra végén meleg itallal várták a résztvevőket a KatHáz udvarán. A forraltbor mellett volt alkalmunk néhány párt megszólítani.

Ábel és Alíz egy éve járnak együtt, de egy közös gyűrű már jelzi elköteleződésüket. „Jó volt bejárni Szegedet, és beszélgetni olyan kérdésekről, amik magunktól nem jutottak eszünkbe. Bár szüleink is huszonéve házasok, mégis jó volt látni, mennyi tartós házasság van.”

Bálint Antal és Bálint Erika számára első randijuk emlékét hívta elő a séta. „Azt az útvonalat jártuk be, amit akkor, és pont ott ültünk le a Móra Múzeum előtt, ahol akkor. Bár sétálós pár vagyunk, mégis remek érzés volt, hogy ez a játék kivett minket a hétköznapokból. Tudjuk, mekkora szükség van erre.”

Fehérváry Anikó és Szászi Balázs családterapeuta házaspár is részt vett a sétán. Dicsérik a belváros szépségét, az „összeintegetéseket” ismerősökkel, akiktől régóta el vannak zárva. „Harcos beszélgetéseink lettek, másként indultunk ugyanis. Balázs könnyedebb, »megnézzük legalább együtt a várost« elvárással indult, én pedig azzal az igénnyel, hogy most más módon figyelünk egymásra. Folyamat volt, megküzdöttünk egymásért” – mondja Anikó. „Kicsit összevesztünk, de jól kibékültünk, mire ideértünk” – teszi hozzá Balázs.

Mészáros Huba és Mészárosné Helbich Katalin együttjáró párnak tűnnek, de kiderül, már 2006 óta házasok, és négy gyerekük van. „Fiatalon tart bennünket a házasság, meg a gyerekek. Minden gyereknél fiatalodunk egyet, hiszen előről kezdjük. Először vagyunk házasság hete programon. Tetszett. Az alkalom segít, hogy jobban figyeljünk egymásra, megismerjük egymás érzéseit” – mondják egybehangzóan.

Doszpod László és Doszpodné Szirányi Katalin 45 éve házasok, 5 fiúk van, s hamarosan megszületik a 12. unokájuk. László az alsóvárosi ferences egyházközség világi elnöke. A házaspár csoportot vezet a Házas Hétvége mozgalomban, és jegyesoktatást tart 30 éve a plébánián. Együtt 45 éve – „a kölcsönös elfogadás, kifogyhatatlan szeretet” – a boldog házasság titka, mondja Katalin, és hozzáteszi: Még mindig szerelmesek vagyunk. László szerint a boldog házasság nem szerencsés adottság, hanem napi feladat.

*

A CsaládKözPont szervezésében tizenharmadik alkalommal vannak programok a házasság hetében az egyházmegyében, melynek felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, és segítséget nyújtanak a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is.

Bucskóné Lehota Ágota, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Pasztorális Helynökség CsaládKözPontjának munkatársa kérdésünkre elmondta: a 2009 óta szerveződő programsorozat megvalósításába évről évre egyre többen kapcsolódnak be, felekezetek képviselői, valamint szegedi és megyei kulturális közintézmények az Egyházmegyei CsaládKözPont koordinálásában. Az elmúlt tizenhárom évben sokféle műfajban igyekeztek képviselni a házasság értékeit: előadások, kiscsoportos párgyakorlatok, flashmobok, kiállítások, koncertek, kerekasztal-beszélgetések, gyerekrajz- és versmondó versenyek. „Egyre többen érdeklődnek a programok iránt. Külön nagy élmény számunkra az a szinte baráti, ökumenikus együttműködés, amely időközben kialakult a közös szervezőmunka során a szegedi egyházi felekezetek képviselőivel” – hangsúlyozza.

Látva az érdeklődést, 2014-ben elindították a Szegedi CsaládEgyetemet, amelyben egy-egy tanévnyi időszakban is elérhetővé tesznek családok, párkapcsolatok egészséges működését szolgáló programokat, prevenciós jelleggel.

Különösen kedvesek számukra azok a párkapcsolaterősítő, interaktív programok, amelyek játékos, derűs közös élményekre hívják a vállalkozó kedvű párokat. Először 2013-ban szerveztek szerelmes kalandtúrát Szegeden. „Bennünket is meglepett, hogy milyen nagy érdeklődéssel fogadták az érintettek, és öröm volt megtapasztalni, ahogyan a közösségek adták tovább egymásnak, és országszerte, sőt a határon túl is az ötletet” – mutatta be a kezdeményezés hátterét.

A házasság hete szegedi programjairól részletesen ITT olvashatnak. A rendhagyó körülmények ellenére szinte minden napra van programajánlat. A bejelentkezést igénylő programokra ITT tudnak regisztrálni az érdeklődők.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír