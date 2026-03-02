„Isten által kiválasztottak” – Rekordszámú katekumen Dublinban

129 felnőtt készül felvenni a keresztény beavatás szentségeit Dublinban húsvétkor. Február 22-én, nagyböjt első vasárnapján rekordszámú katekumen mutatkozott be a nyilvánosság előtt a főváros Szűz Mária-székesegyházában – közölte honlapján a dublini főegyházmegye.

Az úgynevezett kiválasztási szertartást (amikor a jelöltek megerősítik keresztelkedési szándékukat), valamint a folyamatos megtérésre való meghívás szertartását (amikor a már megkeresztelt, de más felekezetből érkező katekumenek megerősítik szándékukat a Katolikus Egyházba való belépéssel kapcsolatban) nagyböjt első vasárnapján, február 22-én tartották a dublini Szűz Mária-székesegyházban.

A szertartást Dermot Farrell érsek vezette. A főpásztor prédikációjában „Isten által kiválasztottaknak” nevezte a keresztségre készülőket, akik ma – miként fogalmazott – aláírják „a kiválasztottak könyvét”.

Ez az elköteleződés és a Krisztus-követés nyilvános jele. „Annak jele, hogy követni akarják Jézust az emberiség mélységein át vezető útján – emelte ki az érsek. – A jelentkezők nevének bejegyzése az elköteleződésüket jelzi, hogy készek „Isten országáért munkálkodni a világban”.

Hároméves folyamat

A The Irish Times február 24-i beszámolója szerint a beavatási szentségek felvételére készülő jelöltek körülbelül fele korábban más keresztény felekezet tagja volt; a katekumenek másik fele más vallású volt, vagy nem tartoztak semmilyen vallási csoporthoz. A szám évről évre jelentősen változik. 2022-ben a dublini főegyházmegyében mindössze 14-en tértek át katolikus hitre.

A Katolikus Egyházba való felvétel egy hároméves folyamat végét jelenti – a jelöltek ez idő alatt megismerkednek a vallással, a katolikus hittel és vallási szokásokkal. A dublini Szűz Mária-székesegyházban február 22-én tartott kiválasztási szertartáson a jelentkezőket bemutatták az érseknek. A szertartásra keresztszüleik, családtagjaik, barátaik, lelkipásztoraik és közösségi társaik is elkísérték a katekumeneket.

A főpásztor által „kiválasztottaknak” nevezett jelöltek a húsvéti vigílián részesülnek majd a keresztség, a bérmálás szentségében és veszik magukhoz először az Eucharisztiát – így lépve teljes közösségre a Katolikus Egyházzal. Azok a jelöltek, akiket más keresztény felekezetekben már korábban megkereszteltek, a húsvéti vigílián bérmálkoznak és elsőáldozók lesznek.

