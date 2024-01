„Kérjétek tehát az aratás Urát” – A Szent László Imaszövetség a hivatásokért

Az adott hónap rózsafüzértitkáról minden hónap első napján elmélkedést tesznek közzé Fodor András nyugalmazott püspöki helynöktől a Debrecene-Nyíregyházi Egyházmegye honlapján; a gondolatokat megosztják az egyházmegye Facebook-oldalán is.

„Olyan papokért imádkozunk, akik készek befogadni az önmagát nekik adó Jézust, és egész életáldozatukkal, szolgálatukkal, főleg a szentmise bemutatásával, és az Eucharisztia kiosztásával – önmagát Jézust adják, így cselekszenek az Ő emlékezetére. Mi pedig gyakran boruljunk le értük a kereszt előtt, és időzzünk el az utolsó vacsora termében, ahogyan tettük ezt ezzel az elmélkedéssel, hogy egyre jobban megérintsen bennünket Jézus önmagát nekünk adó szeretete, és olyan Egyházat alkossunk, amelyben megtapasztalható Jézus vonzása” – szerepel a 2024. januári elmélkedésben, mely teljes terjedelmében ITT olvasható.

Palánki Ferenc püspöknek szívügye az újabb papi és szerzetesi hivatások születése, ezért az egyházközségeket elsőcsütörtökönként személyesen is meglátogatja, hogy a híveket imára buzdítsa, és együtt imádkozzon velük szentségimádáson és a szentmisében, kérve az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe.

Az imaszövetséghez csatlakozók egy-egy rózsafüzért is kapnak ajándékba a főpásztortól, amelyet átvehetnek a plébániákon, valamint az egyházmegye püspöki hivatalában (Debrecen, Varga u. 4.).

Legutóbb január 4-én, 2024. első csütörtökén Mezőladányban imádkoztak a hívek, Németh János plébános vezetésével.

„A jövő Egyházáért mindannyian felelősek vagyunk a jelenben. Ezért most kell imádkoznunk azokért, akik igent mondanak Krisztus hívására, és vállalják, hogy Krisztus mellett átalakuljon szívük, gondolkodásmódjuk, mint az apostoloké és a tanítványoké. Ezért engedelmeskedve Krisztus akaratának, kérjük az aratás Urát, hogy támasszon papi és szerzetesi hivatásokat az egyházmegyénkben élő családokból.

Ma különösen is átéljük, hogy mennyire szüksége van a világnak Krisztus megváltó örömhírére, még akkor is, ha ez a vágy gyakorta nem nyer kifejeződést, hiszen sokak nem találkozhattak Krisztussal. Ennek egyik fő oka, hogy egyházmegyénk közösségeiben is egyre inkább fogyatkoznak az Örömhír hirdetői. Hiszem, hogy Krisztus nem hagyja el az általa alapított Egyházat, de feladatul ránk hagyta, hogy hozzá forduljunk. Ebben a papi és szerzetesi hivatásokért esedező találkozásban Ővele formálódik a mi szívünk is, és egyre inkább megismerjük az Ő akaratát.”

(Palánki Ferenc megyéspüspök gondolatai a Szent László Imaszövetség alapításakor hangzottak el.)