„Ki szeretne orgonálni?” – Interjú Lakner-Bognár András szombathelyi egyházmegyei zeneigazgatóval

Lakner-Bognár András gyermekkorában Jákon, a templomi kórus tagjaként találkozott egy életre meghatározóan az orgonával: Sabján Edit karnagy játéka lenyűgözte. Aztán eljött a pillanat, amikor a zenetanárnő feltette a kérdést: „Ki szeretne orgonálni?” Lakner-Bognár András pedig válaszolt, s a döntést remekül igazolja, hogy tizenévesen már miséken helyettesítette tanárnőjét, ma pedig a Sarlós Boldogasszony-székesegyház orgonistájaként varázsol el minket játékával.

– Egy korábbi interjúban felesége (Lakner-Bognár Nóra, a Vox Savariae Vegyeskar és a Güssingi Városi Kórus karnagya – a szerk.) magányos szakmának nevezte az orgonálást.

– Valóban, viszonylag magányos műfaj, még most is minimum három órát gyakorlok naponta, az egyetemi években ez sokszor hat-hét óra is volt. De a hangszíngazdagság, az orgona végtelen irodalma azzal kiegészülve, amikor az ember saját improvizációkra ragadtatja magát – kimeríthetetlen. Ugyanakkor nagyon szeretek kórust vezetni, szeretem a jó társaságot, de a templom csendje, az orgona hangja éppannyira fontos számomra, és ez már nem változik.

– Adódik a kérdés, mennyire tűnt nehéz küldetésnek ez egy 29 éves fiatalember számára, aki bécsi zeneakadémista évei alatt kereste meg Veres Andrást, az akkori szombathelyi megyéspüspököt, hogy lenne-e lehetősége néha-néha játszani a székesegyház orgonáján.

– Ő ajánlotta fel, kössem ide magam ezzel a pozícióval, így részt vettem egy zárt meghívásos pályázaton. Először féltem a feladattól, és nagy is volt a kabát, de apránként, feleségemmel együtt, megtanultuk menedzselni: a kórust közösen vezetjük, ha én orgonálok, ő vezényel, de fordítva is előfordul – nagyon szerencsés kooperáció ez.

– Mennyi kreativitást enged meg a – főként egyházi szertartásokhoz kapcsolódó – kántori munkakör?

– A mindennapi rutinon (a szentmiséktől a temetéseken át az esküvőkig) túl a székesegyház az egyházmegye főtemplomaként rengeteg ünnepi alkalomnak ad helyet: ez a kórussal és orgonistaként is nagy mozgásteret jelent. Különleges a sorban az ezekben a hetekben zajló Martinus Orgonafesztivál, amelyen minden alkalommal neves hazai és külföldi művészek szólaltatják meg a nagytemplom Aquincum orgonáját.

– Perger Gyula atyával, a látogatóközpont igazgatójával határozták el 2017-ben, hogy zenei fesztivált hoznak létre az egyházmegye központjában: ez lett a Martinus Exclusive, orgonahangversenyekkel a templomban és kamarahangversenyekkel a püspöki palota dísztermében.

– A Martinus Exclusive a covidig nagyon jól működött, aztán a járvány miatt megtorpant, a díszterem pedig jelenleg is felújítás alatt áll: de az orgonafesztivál tovább ment, többek között Császár István atyának, a Szombathelyi Székesegyházért Alapítványnak és elnökének, Koltay Ferencnek köszönhetően. Belső igényem is egy ilyen fesztivál: melyik orgonát mutassuk be a közönségnek, ha nem ezt? A Sarlós Boldogasszonyé az úgynevezett univerzál orgonák közé tartozik, azaz a historizáló hangszerekkel szemben nem csak egy-egy korszak zeneműveinek előadására alkalmas – a fesztivál egyik célja pedig népszerűsíteni azokat a vallási tartalmú, liturgikus vagy a templom atmoszférája által ihletett műveket, amelyek kis orgonán nem, vagy nem úgy játszhatók el, mint a székesegyház orgonáján. A meghívott vendégek pedig mindig örömmel zenélnek rajta.

– Az évek tapasztalata az, hogy a közönség is igényli ezt a programot: nagy számban érkeznek rá évről évre annak ellenére, hogy az orgonahangversenyek Magyarországon (még) nem annyira népszerűek. A szervezőnek és orgonistának pedig nagy inspiráció az, amikor a meghívott művészek játékát hallja.

– A fesztivál művészei sok olyan darabot is hoznak, amit addig nem ismertem vagy nem tanultam, s olyan szenzációs előadásokat hallgathatok meg, amelyek a további fejlődésre motiválnak. A koncertsorozat kapcsolatépítés szempontjából is fontos az orgonistatársadalomban; augusztusban Székesfehérváron, szeptemberben a Budavári Evangélikus Templomban, októberben Ausztriában lesz orgonafesztivál, és még számtalan vasárnap, esküvő és liturgikus alkalom következik nagy ünnepekkel, ahol orgonaszót hallhatnak az érdeklődők. Jövőre izgalmas újítással készülünk a szombathelyi fesztiválra is: nyitányként Louis Vierne nagyszabású ünnepi miséjét hallhatja majd a közönség a kórus előadásában.

A beszélgetés után az jut eszembe, találkozásunkkor először a templom karzatához vezető ódon lépcső mellé támasztott rollerén akadt meg a szemem. Az a benyomásom, hogy Lakner-Bognár András pontosan így illeszkedik közegébe: frissességgel és természetes lendülettel, mégis végtelenül magától értetődően. Azt még elárulta, az improvizálás nem annyira az ő terepe, viszont számtalan liturgikus ihletésű orgonadarabot írt – talán valamikor saját szerzeményeit is bemutatja a hallgatóságnak.

*

A Martinus Orgonafesztivál Willem Harold Boog holland művész bemutatkozásával folytatódik jövő hét pénteken, július 28-án, a program zárásaként pedig Lakner-Bognár Andrást hallhatják az érdeklődők este nyolc órai kezdettel a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban.

Szerző: Tar Patrícia

Forrás: Savaria Fórum/Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Nagy Jácint

