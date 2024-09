„Légy jelen!” Légy donor, adj vért! – Véradás a KATTÁRS-on

„A Magyar Vöröskereszt szervezi le a helyszínt, az Országos Vérellátó Központ pedig biztosítja a szakmai, egészségügyi hátteret” – mondja Maksay Emese, a Vöröskereszt véradásszervezője. „Az adott helyszín előzetes felmérésekor sok mindent figyelembe kell vennünk. Például ügyelnünk kell a megfelelő fényviszonyokra, elegendő térre az ágyak elhelyezéséhez, vagy arra, hogy legyen megfelelő szellőztetési lehetőség. Ez alkalomra a KATTÁRS egyik munkatársa keresett meg bennünket, és mi örömmel fogadtuk el a meghívást. Itt minden alkalmasnak bizonyult a véradók fogadására” – teszi hozzá.

Mint ahogy az Országos Vérellátó Központ oldaláról megtudhatjuk: „A vér az emberi test egyik legfontosabb alkotóeleme. Legfontosabb feladata az oxigén, a szén-dioxid, a tápanyagok, salakanyagok, hormonok szállítása, valamint fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában és a kórokozók elleni védelemben. Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből körülbelül fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható.”

Ezt fontosnak tartva Szeidel Péter, a budapesti Örökimádás templom templomigazgatója is eljött. „Még a honvédség ideje alatt lettem állandó véradó – mondja. – Akkor a katonai szolgálat ideje alatt szabadnap járt a véradásért, ezért lelkesen mentem. De a többieket sem kellett nagyon biztatni. Aztán »szokásommá« vált. Szüleim Székesfehérváron a kórház mellett laktak, közel volt a lehetőség, így később, amikor nyaranta hazajöttem a külföldi tartózkodásomról, mindig elmentem vért adni.”

Elmesélte, hogy milyen rossz élmény volt számára, amikor egyszer hazaküldték, mert gyógyszerszedés miatt nem volt alkalmas a vére.

A mai napra e-mailben kapott értesítést a Központi Vérellátótól, azóta tudatosan készült, és két hete nem vett be fájdalomcsillapítót.

Mivel tudta, hogy a KATTÁRS egyéb eseményein sajnos nem fog tudni részt venni, mindenképpen el akart jönni.

Ottlétünk idején folyamatosan érkeztek a véradók. Nemcsak az ágyak voltak egyfolytában foglaltak, de a regisztrációs asztaloknál vagy az adatlapok kitöltésénél is mindig ült valaki, még az ajtóban is sorban álltak. Így az önkéntes segítők munkájára is nagy szükség volt: ők fogadták és irányították az embereket. A Műegyetemi Katolikus Közösség (MKK) önkéntes munkacsoportjának egyik vezetője, Husznai Mirjám elmesélte, hogy a tavalyi Forrásponton hallott először a KATTÁRS-ról, és már nagyon kíváncsi volt a rendezvényre. Ezért amikor felkérték őket, hogy önkéntes munkájukkal segítsenek a szervezőknek, készségesen vállalta a feladatot. Még nem volt soha véradáson, izgalommal várta a mai napot. „Most ugyan csak önkéntesként vagyok jelen, de nem kizárt, hogy ma lesz az első véradásom.”

Ma Magyarországon naponta 1600–1800 donorra van szükség a folyamatos és biztonságos vérellátáshoz. Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocytakoncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja, ezt jelzi az ismert szlogen is: „Adj vért, és ments meg három életet!”

Erre is érvényes az idei KATTÁRS jelmondata: „Légy jelen” – de ne csak a mai napi véradáson. Keressük az alkalmakat, melyek az adategyeztetéssel, a donorívek kitöltésével, a helyszínen jelen levő orvossal való konzultációval, a hemoglobinszint ellenőrzésével, a vércsoport meghatározásával és a véradással együtt sem tartanak tovább fél óránál. Országszerte megtalálhatók állandó és kihelyezett véradási helyszínek, ahová előzetesen időpontot is lehet foglalni. Sőt, már telefonra letölthető alkalmazás is létezik. Minden egyéb fontos információ pedig elérhető az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. Akarjunk elindulni, merjünk adni és legyünk így is jelen egymás életében. Hiszen a véradással is megmutathatjuk az Egyház társadalmi tanításának fontos elemeit: tegyél a közjóért és segíts másoknak.

Fotó: Bors Kata, Zuggó Zsolt

Ujváry-Radics Gabriella/Magyar Kurír