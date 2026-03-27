„Megannyi csend megannyi dallama” – Bemutatták Iancu Laura legújabb verseskötetét

A moldvai Magyarfaluból származó szerző a mai magyar irodalom egyéni hangú, kiemelkedő alakja; mellette kiváló néprajzkutató is – több könyvet írt a moldvai magyarság életéről, mély hitéről, mindennapi küzdelmeiről. Senki nincs a mai költészetben és prózában, akinek munkásságában annyira központi helyet foglalna el az istenhit, mint nála. Iancu Laura március 15-én, nemzeti ünnepünkön a magyar irodalom területén nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült. Költeményei havi rendszerességgel jelennek meg az Új Emberben.

A budapesti könyvbemutatón a költővel G. Tóth Franciska irodalmár, muzeológus beszélgetett. Mivel régóta ismerik egymást, és jó barátnők, a társalgás végig tegező formában zajlott.

Az irodalmár megvilágította: ha Laura új könyvét kezünkbe fogjuk, a borítót látva rögtön felmerül bennünk a kérdés: Te vagy ezen a képen? Iancu Laura nevetve rázta a fejét: A jelen lévő Mohi Sándor kiváló filmrendező, fotóművész által készített kép látható a borítón, akinek sok nagyon szép moldvai filmet is köszönhetünk. A fotó filmforgatás közben készült. Egy szerzetest látunk, a cellájában. Kezét az ablakmélyedés felé tárja. Az íróasztalán ott van a papír és a toll, az írásnak, a gondolkodásnak szánt idő. Reggeli időt sejthetünk ide.

A moderátor emlékeztetett rá: Laura verseiben ritkán találhatunk egy az egyben szinte énekelhető szövegeket. „Itt-ott a ritmikában és a csodálatos belső monológokban természetesen végig ott van a muzsika.” Ebben a kötetben viszont két olyan vers is szerepel, amely népdalátirat is lehetne, ha a „gyönyörű” szöveg nem töltené ki, nem emelne fel.

Az este két első verse így a népdalvilághoz kapcsolódó költemény volt, melyeket maga a szerző olvasott fel, az elsőt énekelve és szavalva is:

Senki nem mondja

ha elménsz is csendesen járj

csendes vízforrásból igyál

ne halljam hogy téged Isten

tenyeréből itat éppen

ne lássam céda szemedben

virágzik az új szerelem

úgy elmegyek meglássátok

hírem soha nem halljátok

nem siratom nem támadok

panaszommal a világnak

kiverik a nagyharangok

a szél menyasszonya vagyok

megyek az úton lefelé

senki nem mondja gyere bé

vetek neked tiszta ágyat

Szeret jege a paplanod

fehér párnád a Kárpátok

itt élnek mind kik boldogok

A másik vers a Kádár Kata a házamban című költemény volt:

Se nem élek se nem halok

Csak felőled gondolkodok

élet ez is akármilyen

kínzó benne a szerelem

félig vakon támaszkodok

kőszívvel a kővilágnak

fehér liliom a lábam

hideg köd kialudt arcom

kívül-belül fodrosodik

az ég felé a fájdalom

egyszer én is eljutok a

csillagfényű kilátóra

s onnan nézek violakék

túlvilági ős arcodra

te a Napot én a szelet

várjuk mint az ítéletet

arra kérem a nagy Istent

éggel földdel válassza el

amit a bűn egybekötött

a sötétség erejével

G. Tóth Franciska felhívta a figyelmet: a most felolvasott versben a sötétség jelenik meg. Ha olvassuk a verseket, lépten-nyomon, a sötétség felől a virradat felé haladunk, és ez folyamatos. A kötet címe: Visszaaludni nem tudtam, ami egy éjszakai pillanatot idéz fel. Hogyan kapcsolódik össze ez a két motivika?

Iancu Laura kifejtette: az elmúlt két év verstermése az átmenetek köré szerveződik. Mindenféle átmenet, érzelemből gondolatba, sötétségből világosságba.

A kötetnek a címe egy álomról szól, annak egy sora. Azt álmodta, hogy vár valahol Istenre, „randevúm volt Istennel”, de felébredt, mielőtt megtörtént volna ez a találkozás. Románul beszélt, Istennek ez a hivatalos nyelve, Moldvában erre tanították. A Hiszekegyet és a tízparancsolatot is románul mondja. Ébredéskor következik ez a sor: „Visszaaludni nem tudtam.” Ilyen álom után nem lehet visszaaludni. Sok egyéb dolog is így végződik. Véget ér, megszakad, és az ember nem találja a folytatást: merre tovább?

Az utak kereszteződése

álmomban tegnap románul

beszéltem

téged hívtalak a hivatalos

nyelven

kabátot húztam kabátra

hideg helyen lehettem

és száraz kenyeret rágtam

egyébre nem is emlékszem



a repülést utánzó hangokat

hallgattam

visszaaludni nem tudtam

várnom kellett volna talán

osztozni némaságodban

vagy úgy kiáltani ahogy anyám

a szülések fájdalmaiban

G. Tóth Franciska megemlítette Iancu Laura két előző kötetét is: a 2022-ben megjelent, A vágány mellett című verseskötetet, és a 2023-ban kiadott, Olvasmány az éjszaka cselekedeteiből című kisregényt, a gyermekkort felidéző memoárt.

Nagyon szép ívet rajzol ki az életmű, mutatott rá az irodalmár, hozzátéve: ez a kötet valóban érett mű Iancu Laura életpályáján, és így értékeli a pályatárs Halmai Tamás is.

Az éjszaka témakörében továbblépve a költő felolvasta Visznek című versét:

nem akarom mégis fognak visznek

a csontomat csiklandozó szelek

és mutatják a sok meztelen fát

s megannyi csend megannyi dallamát

megünnepelném veled a napot

rosszat sejtet az esti köd – te is látod

mindegy hogy a naptár mit mutat

amikor itt vagy az a vasárnap

Az irodalmár rámutatott: a felismerés itt is az esti köd leszálltával érkezik, de időtlenné tud válni. A vasárnap az Úr napja, kitágítja az időt, megállásra parancsol mindannyiunkat – és megtörténik a feloldozás.

Iancu Laura felidézte: Borbáth Erzsébet, az általános iskolai magyartanára azt mondta a verseskönyv elolvasása után: „végre egy olyan kötet, amelyben mindaz, ami csírájában megvolt az előzőekben, most megmutatta magát”. A kritikusok érdekesnek, izgalmasnak, újszerűnek minősítették a verseit, de túl sötétnek és szomorúnak tartották. Erre ő nem tudott mit válaszolni, és most sem ígéri, hogy ez másként lesz a jövőben, mert miért ne járhatna együtt a derű és a szomorúság, sőt törvényszerű, hogy együtt járnak. Erzsike néni arra gondolt, hogy ebben a kötetben a sok szomorúság mellett „minden rendben” van, „a sötétségből kiléptem a fénybe”.

Valóban így van: a sötétség olyan értelemben rendben van, hogy látjuk, tapasztaljuk, és sőt fogható is, de ott van a fény is, ami nélkül a sötétséget se „látnánk”. A fény megmutatja magát, hogy ne hallgassuk el, „és ebben talán megengedőbb voltam. Pontosabban nem én, mert ezeket nem én döntöm el. Persze, hogy én írom a szövegeket, én dolgozom velük, de azért van egy szint, ahonnan már nem én dirigálok ennek a történetnek”.

G. Tóth Franciska emlékeztetett rá: a kötet 134 oldal, és a közepén olvasható a négysoros, Nyelv című vers:

A Szeret mentén a feledés

sziszegő szavakat éget

és hazudni tanítja

a virágszemű gyermekeket.

A moderátor kérdésére – „A feledés hazugság?” – Iancu Laura így válaszolt: a feledés emberi aktus, passzív, negatív aktivitás. Az embert foglalkoztatja a kérdés, ki tehet arról, ami a moldvai – a Szeret folyó menti – magyar nyelvvel történik. Egy nép, egy erőszakos hatalom? A nyelv természete, a feledés az oka, mert „hazudni tanítja a virágszemű gyermekeket”? Egy új világ lép a régi helyére, de ez bitorolt hely. Amikor egy nyelv úgy szerez érvényt magának, hogy egy másik nyelvet kell kiirtani hozzá, ez hazugság, „és akkor nagyon kegyes vagyok”. Ennél sokkal súlyosabb fogalmakat is indokolt lenne használni. A gyermekeknek a „virágszeme” mégiscsak emlékeztet arra, hogy itt valami nincs rendben. Muszáj szimbolikusan beszélni ezekről a dolgokról, mert a valóság súlyosan megsérül, és tragédiába is fordulhat. „Nem várom el senkitől, hogy ezt lássa bele ebbe a versbe, de én erről beszélek benne.” A virág pozitív szimbólum, van magja, bármi lehet még belőle. Ahogyan a moldáviai magyarságban is van egy mag, ami hozzáférhetetlen. Olyan életbölcsességük van, ami meg fogja őket tartani.

G. Tóth Franciska az otthon témakörével folytatta. Kiemelte: a kötet fizikális középső részétől a nyelv mintha feloldódna, és megszólal az a világ, ahol Laura szüleinek a hangját halljuk, a lírai én beszél a szülő-gyermek viszony tekintetében. Ilyen vers többek között a Beszédek lámpaoltás után:

van az a szikla amiből

emlékművet lehet építeni

de otthont nem

van az a szó

amivel az ámító

sokáig nem tudja tartani azt

amit bitorol

van szeretet és

van szeretés

van tévedés

és van hazugság

a hazug akkor is hazudik

amikor mentségére igazat

szólhatna

van látható s van láthatatlan

akárhogy nem élhetsz fiam

Az irodalmár kiemelte a vers utolsó sorát. Iancu Laura kifejtette: sok ilyen népi bölcsességet próbál beépíteni a gondolkodásába. Van például egy olyan mondás: „Nem lehet nem aggódni, de kicsit bízd rá a rendre az életet.” Nem azt mondják, hogy Istenre vagy a Gondviselésre, hanem a rendre, és a rend majd megoldja, a rend megtartja az embert.

G. Tóth Franciska szerint egy költőről sok mindent elárul, hogy kik azok az elődök, akikre a tekintetét emeli. Ha csak a 20. századot említjük, mindenképpen megemlítendő Nemes Nagy Ágnes, Hervay Gizella, Csoóri Sándor, Kiss Anna. Többek között nekik ajánlott költeményeket olvashatunk a kötet utolsó, Lenne inkább talpas Krisztus a feltámadás szobrai között című ciklusban.

Iancu Laura elszavalta a Csoóri Sándor emlékére írt, Párbeszéd helycsere című verset:

magasabbra kerültek

a könyvtár polcain a Csoóri-kötetek

lábujjhegyen versenyeznek

a kint maradásért.

„Nézd, Uram, ő az, akit szeretek”

olvasom a légszomjas versben

a halált tagadó igéket

mire az ég úgy hallom azt feleli íme

„az én szerelmes Fiam”

s a testeket kicseréli

a törpe csupahát asztalon a költő

a koporsóból jászlat rajzol

s a szalma közé síró Gyermeket

ki bennem sír miattam fázik

miattam öltözött embernek

Iancu Laura arról is beszélt: „Mindig kikövezem az útját Istennek, és Isten az Istennek sem akar azon az úton jönni, amit én neki kikövezek. Mindig meglep.” Minden út azonban Istenhez vezet. A versben az intuíció a fő alkotói eszköz, az a hangszer, amivel a legjobban lehet Istent visszhangra csábítani.

A vers engem abban segíti, hogy valamit a létezésből, az Istenből megértsek.”

Végezetül Iancu Laura felolvasta a Négykezes lapozgató, Erőss Zsolt emlékére írt versét, amely G. Tóth Franciska szavai szerint összefoglalja mindazt, amiről ezen az estén beszélgettek:

ha az élet egy képeskönyv

s a képeit az Isten készíti

nem volna rajta tán Mohács

Madéfalva Erőss Zsolt fél lába

de még a messzi Loreley-t sem hagyná ki

(ha tudod még mit jelent

vészhelyzetben szeretni)

Mohács Madéfalva félkéz félláb

koponyacsonk benőtt fülek

határmosó Tatros és napkeltő Szeret

nézem nézem a részt és látom az egészet

csuromvíz szívem mocorog

aki vak bordakalitkában élte világát

tudja amit senki nem lát

s amikor megáll mert megérkezik

magával viszi titkát

A lelket-szellemet ég felé emelő kötetbemutatón közreműködött Török Tilla Junior Príma díjas népdalénekes.

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír