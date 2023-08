„Megmutatom neked a bölcsesség útját” – Véget ért a görögkatolikus ifjúsági gyalogos zarándoklat

Idén háromszázhatvanan regisztráltak előzetesen a zarándoklat mind az öt napján való részvételre. A legmesszebbről talán a pécsiek utaztak a kiindulópontig, de az ország határain túlról is érkeztek résztvevők.

A regisztráció során a karszalag, a póló és a csoportok színét jelölő kendő átvétele mellett egy-egy követ, kavicsot kellett mindenkinek választania. Ez a kő lett a jelképe a zarándoklat személyes céljának, annak a felajánlásnak, amit ki-ki végig kívánt vinni a mintegy száz kilométeres úton.

Este, a hagyományokhoz híven, most is vecsernyével vette kezdetét a zarándoklat, melyen Orosz Atanáz miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is részt vett.

Páll Miklós sárospataki parókus köszöntötte a görögkatolikus templomban egybegyűlteket. Azt kívánta a fiataloknak, mindenki érezze meg az Istenszülőhöz vezető zarándoklatban a személyes áldozatvállalás kincsét. Szent Erzsébet szülővárosában Aros János polgármester is köszöntötte a fiatalságot.

A vecsernyén Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök arra buzdította a fiatalokat, hogy a szertartások liturgikus énekeiben mindenki találja meg azt az impulzust, azt a biztatást, amely a hosszú úton elkíséri.

A főpásztor Máté evangéliumának sorait idézve mutatott rá a zarándoklat céljára: Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz (….) Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet (Mt 7,13–14). Mi ezen a szűk ösvényen igyekszünk a „boldog asszony”, az Istenszülő felé – mondta Orosz Atanáz püspök, majd arra biztatta a résztvevőket, hogy fogadják meg a a zsoltáros szavát: „én pedig az Úrban fogok gyönyörködni” (Zsolt 103).

„Az teszi igazán gyönyörűvé ezt a zarándoklatot, ha Őbenne ismerjük fel minden testvérünket, a csoport minden tagját, és akkor valóban boldog emberként fog elengedni bennünket a Jó Pásztor.”

Az Istenszülő elszenderülésének és mennybevitelének ünnepére készülve az előesti lítiás nagyvecsernye utrenyével folytatódott, melyen már Kocsis Fülöp érsek-metropolita is együtt imádkozott a fiatalokkal.

Kedden ünnepi Szent Liturgián vettek részt a zarándokok, amit Seszták István főhelynök, a zarándoklat főszervezője végzett; szentbeszédet Kocsis Fülöp érsek mondott. A liturgián a kántori szolgálatot szokás szerint a zarándokok végezték.

Seszták István főhelynök azzal is lelkesítette a fiatalokat, hogy a szertartások, az imaórák és elmélkedések mellett könnyedebb szórakozási lehetőségeket, koncertet, strandolást is tartogat majd a program.

A Szent Liturgia után Kenézlő irányába indult el a gyalogos zarándoklat.

A résztvevők a Gávavencsellő–Nagyhalász–Kemecse–Nyírtura–Nyírpazony–Harangod–Nagykálló útvonalon haladtak.

Az ötödik, egyben utolsó napon Kállósemjénben Orosz István Árpád parókus fogadta a zarándokokat, majd a kívül-belül felújított görögkatolikus templomban Seszták István mutatott be Szent Liturgiát, amelyen Szocska Ábel püspök mondta a szentbeszédet.

Ebéd után egy utolsó, kétórás szakasz következett, amelyen már mindenki a zarándoklat pólóját viselte. Egy rövid pócspetri pihenő után, fél négy körül érkeztek meg a zarándokok Máriapócsra, ahol paraklisszal köszöntötték az Istenszülő Szűz Máriát.

A zarándoklatról ITT olvashatnak bővebb beszámolót. További képek a program Facebook-oldalán láthatók.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Fotó: Horváth Kristóf

Magyar Kurír