„Mert Istennél semmi sem lehetetlen” – Tanévkezdés a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban

A 2021/2022-es tanévre több mint negyven fiatal adta be jelentkezését a szakkollégiumba. A felvételi eljárás már a kezdetek óta három lépcsőben zajlik. A jelentkezési dokumentumok beérkezését követően egy háromnapos „bevonótáborba” invitálják a felvételizőket, ahol egy pszichológus és egy tréner közreműködésével igyekeznek a szakkollégium munkatársai csapattá formálni őket, miközben tehetségazonosítást is végeznek. A tábor felvételi elbeszélgetéssel zárult.

Idén Miskolctapolcán zajlott a bevonótábor közel negyven fő részvételével. A három nap programjába az alumni hallgatók is bekapcsolódtak. Mint minden évben, most sem volt könnyű dolga a szakkollégium munkatársainak, amikor arról kellett dönteniük, ki kezdheti meg roma szakkollégiumi tagként a 2021/2022-es tanévet. Szeptember 1-jén végül harminc hallgatóval kötöttek tagsági szerződést. Az idei év jelmondata: „Mert Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37).

Szeptember 7-én volt az első alkalom, amikor közös programon vehettek részt a szakkollégisták: együtt imádkoztak a kollégium kápolnájában, majd a szokásos spirituális modul keretében egy jó hangulatú beszélgetéssel, ismerkedéssel telt az este.

Szeptember 13-án, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének előestéjén Orosz Atanáz megyéspüspök is részt vett a diákotthonban tartott vecsernyén, melyet Juhász Géza vezetett.

A püspök beszédében visszaemlékezett az elmúlt napok kiemelkedő eseményére; a Magyarországon tartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ferenc pápa a rendezvény záróeseményén mondott ünnepi beszédében Márk evangéliumából idézve többször is feltette azt a kérdést, amit Jézus is feltett tanítványainak: „Ki vagyok én a te számodra?” A Szentatya szavai szerint az Úr ma is felteszi mindannyiunknak ezt a kérdést, és várja tőlünk a választ. Orosz Atanáz elmondta, hogy Ferenc pápa beszédében központi helyen szerepelt a kereszt, amely több mindent szimbolizál. Többek között a belső gyógyulás eszköze is lehet.

A püspök hozzátette: mindennapjainkban hajlamosak vagyunk a saját érdekeinket, az „énünk istenét” előtérbe helyezni. „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen” (Mt 16,24) – mondja Jézus. Az önmegtagadás persze sokszor fájdalommal is jár, hiszen nem könnyű elfogadni, hogy nem én vagyok az első. Ferenc pápa gondolata jó útmutatót adhat a kollégium közössége számára is, hiszen akkor leszünk boldogok, ha áldozatokat hozunk egymásért, ha háttérbe szorítjuk önzésünket, és előtérbe kerül az önzetlen szeretet, mert aki Jézussal tart, az a boldogság útján indul el.

