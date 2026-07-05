„Milyen szép az élete annak, aki Istenhez közel lehet!” – Véget ért az idei BALAKAT

A fiataloknak szóló, 50 órás szentségimádási hétvége középpontjába idén a hálaadás került: hálát adni azért, hogy Bódi Mária Magdolnát immár a boldogok sorában tisztelhetjük, így hivatalosan is kérhetjük az Ő közbenjárását; hálát adni azért a rengeteg segítségért, kegyelemért melyet Magditól kaptunk és kapunk folyamatosan; hálát adni egymásért, azokért az ismerősökért, résztvevőkért, szerzetesekért és atyákért, akiket az elmúlt kilenc év alatt, az Oltáriszentség előtt átimádkozott órák, átvirrasztott éjszakák közösséggé formáltak.

Az idei hétvége mérföldkő is volt a Balakat történetében, hiszen első alkalommal gyűltek össze a fiatalok a fűzfői Jézus Szíve plébánián, Magdi boldoggá avatását követően. A résztvevők jelenlétében és a hétvége légkörében is érzékelni lehetett azt a meghatódottságot és csodát, amit ez a közösség számára jelent.

Másrészt rekord létszámmalzajlott az esemény: az ország különböző pontjairól és az országhatáron túlról, több mint 60 településről érkezett Balatonfűzfőre az a több mint 160 fiatal, akik lelki feltöltődésre, Magdi lelkiségének mélyebb megismerésére és értékes beszélgetésekre vágytak.

Megható az az erő, amellyel Magdi megszólítja az embereket, különösen a fiatalokat. Megszólítja és hívja arra, hogy a Jézussal való időtöltés, a Vele való szorosabb kapcsolat kialakítása legyen az a vezérfonal az életünkben, amely biztonságot ad és amely mindig megtart.

Az 50 óra során az Oltáriszentség előtt imádkozók bekapcsolódhattak csendes, vezetett és dicsőítő szentségimádásba is.

A hétvége célja az volt, hogy a szentségimádás mellett, a résztvevők el tudjanak mélyülni és elmélkedjenek rajta, hogyan növekedhetnek a hálaadásban. Ezen elmélyülésben segítette a fiatalokat Udvardy György veszprémi érsek, Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, valamint többek között Kovács Gergely, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának posztulátora.

A pénteki nap folyamán a résztvevőknek lehetőségük volt arra is, hogy Isten előtt letegyék a terheiket, így felszabadult lélekkel legyenek jelen a hétvége további részében. „Isten mindig megbocsát”. Ez az a gondolat, amely megtöltötte a templomkertet azzal a sok fiatallal, akik szerették volna Isten végtelen szeretetéből és kegyelméből szabaddá tenni a lelküket.

Az ezt követő éjféli szentmise a romtemplomban, ahol csupán a mécsesek fénye adta a világosságot, valóban egy fénylő reménysugara a Balakatnak és a hitüket megélni vágyó fiataloknak is.

A szombati napon, kiscsoportos foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok, ahol a kisebb létszámnak köszönhetőn személyesebb módon volt lehetőségük egymással és a foglalkozás vezetőjével beszélgetni. Ezen foglalkozások elsődleges célja, hogy az adott tematikát, idén a hálaadás témakörét, minél több aspektusból szemlélhessék. A workshopokon többek között halhattak arról, mit jelent hálásnak lenni akkor, ha találkozunk az emberi élet törékenységével, kiszolgáltatottságával; hogyan lehet növekedni az imában, az elakadásaink ellenére is; hogy a hálatelt szívű ember látásmódja egy sokkal szebb világot tár elénk újabb kapukat nyitva a jövőbeni ajándékokra és hogy miért tekintünk fel ma is hálával és imádsággal Isten vértanú szolgáira.

A lelki feltöltődés mellett a Balakat meghatározó részei azok a szabadidős programok, amelyek lehetőséget biztosítanak a kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésre, új barátságok kialakítására vagy éppen összeszokott baráti társaságok ápolására. A szombat esti táncház és társas est mindben évben jó alkalom arra, hogy önfeledt és felszabadult légkörben kapcsolódjanak ki a fiatalok.

Az 50 óra egyik legszebb része idén is a napfelkeltés szentségimádás volt a Balaton partján. A természet közelsége és csodája, a virrasztás kegyelme, az Isten csöndje és a közös imádság olyan megható és mély lelki élmény, mely semmihez nem hasonlítható. Ahogy a hajnali órákban a stégen csak a természet ébredezésének hangjait lehet hallani, és az Oltáriszentség felett bújnak elő a nap első sugarai, az ember azt érzi, hogy a Jó Isten tenyerén ül.

Az elmúlt évekre való visszatekintésben az egyik legszebb dolog, hogy vannak olyan pontjai a hétvégének, melyek már hagyománnyá váltak és akik jelenléte nélkül nincsen Balakat. A vasárnapi zárómise is egy ilyen esemény: sok éve már, hogy Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök ellátogat Balatonfűzfőre vasárnap, támogatva az eseményt jelenlétével, bíztatva a fiatalokat az imádságos lelkületre.

Rengeteg kegyelemmel és hálatelt szívvel zárult az 50 órás szentségimádási hétvége. A résztvevők visszajelzései, azok a megosztások, hogy milyen lelki élményekben volt részük, mindig egy gondolat felé mutatnak: „Milyen szép az élete annak, aki Istenhez közel lehet!”

Boldog Bódi Mária Magdolna lelkiségének és életszentségének az ajándéka az, ami a jövőre 10 éves Balakat csodáját is megalkotja, évről évre arra hívva a fiatalokat, hogy boruljanak le az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtt.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Marton András

Magyar Kurír