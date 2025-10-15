„Na, akkor ez megvan... Ahol jó együtt lenni” – Megújult a Szent Angéla-iskola

Az ünnepség elején Szalai Gábor igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, mások mellett Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Nacsa Lőrincet, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát és Fülöp Attilát, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárát – akik szülőként is jelen voltak –, valamint Ernyei Lászlót, a II. kerületi önkormányzat képviselőjét, Berhidai Piuszt, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisát és helyettesét, Dobszay Benedeket, valamint minden megjelent ferences testvért, atyákat, a ferences oktatási intézmények vezetőit, munkatársait.

„A múlt felidézéséért, a kezdetekre való emlékezésért vagyunk ma itt. Hálaadásért mindazokért, akik mellénk álltak és bizalmat szavaztak nekünk, akik munkájukkal, kitartásukkal, a Magyar Állam támogatásával segítették megvalósítani ezt a beruházást. De nem szabad elfelejteni, hogy ez a sok ember, a sok fáradozás mind értetek, a diákokért van. Köszönjük nektek is, hogy az elmúlt öt év nyűgjét-baját elviseltétek. Bizalmat és felelősséget kaptunk, hogy a pénzzel, támogatással, fáradozással jól bánjunk és méltók legyünk minderre” – mondta Szalai Gábor igazgató.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium épületegyüttesének fejlesztésével régi álom valósult meg. Az új aula elkészültével ugyanis olyan közösségi teret alakítottak ki, amely az iskola programjainak, ünnepségeknek és előadásoknak méltó helyéül szolgál, egyben a kerület egyik legnagyobb rendezvényterme is lett.

További célkitűzés volt – a diákoknak szabadságot adó udvar megtartásával – a tantermek és csoportszobák bővítése, új könyvtár, ebédlő, edzőterem kialakítása, az iskola régi épületrészeinek megújítása és egy új kápolna létrehozása is.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Berhidai Piusz Máté evangéliumából választott részt az ünnepre. „Higgyük el, hogy a jó Isten jó és gondoskodik rólunk – mondta. – Ne aggódjatok, ne féljetek! Keressétek Isten országát. Benne van az, hogy Isten nem magányos és ezért minket sem magányosnak teremtett. Isten országa azt jelenti, hogy együtt közösségben vagyunk vele. Ezért is gondoltam erre az evangéliumi részre. A felújítás során is a közösség fogalma volt az egyik alapelv. Itt vagyunk ma ebben a szép aulában mindannyian és közösséget alkotunk. Közösségben lenni sohasem automatikus dolog… közünk van egymáshoz, mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Úton vagyunk és ezen az úton bele kell tanulnunk dolgokba”.

Majd bevonva a diákokat és a felnőtteket is, Szent Ferenc szavait együtt idézték. „Az Úr lelke rajtunk, minden az Úré, az Úr gondoskodik rólunk. Mindennap valójában ezeket mondjuk ki egymásnak, valamilyen formában. Ha ebben a hitben járunk, akkor tudunk közösségben lenni és maradni” – fogalmazott a provinciális.

Az intézményt az 1922-ben Budapestre érkező orsolyita nővérek alapították és még abban az évben megnyitották a Szent Angéla leányiskolát, amely az 1930-as évekre gimnáziummal, internátussal és tanítóképzővel bővült. 1948-ban állami fenntartásba került, majd 1994-ben az orsolyita nővérek visszakapták az épületet, és a ferencesekkel kötött megállapodás alapján az iskola működtetését a ferences rendtartomány látta el. Az 1990-es évektől az intézmény folyamatosan bővült, 1998-ban az oktatás 12 évfolyamossá vált.

Két ferences rendtársnak köszönhető a Szent Angéla-iskola létrejötte, a nagy ünnep az értük való hálaadásról is szólt: Hegedűs Kolos atya alapította az iskolát, Frajka Félix atya pedig 2003-ig, tíz éven át tartó igazgatósága alatt felvirágoztatta az intézményt. Berhidai Piusz tartományfőnök a nekik állított emléktábla megáldásakor így emlékezett meg róluk: „Mindkettejük életéből szeretnék kiemelni egy-egy erényt, amit magunkkal vihetünk: Kolos atyától a közvetlenségét, emberségét, ahogyan odaállt a másik ember mellé. Félix atyától pedig azt tanultam meg, hogy nem lehet valamit félig akarni. Ha valamit a hitemből fakadóan komolyan gondolok, akkor azt nem lehet hobbiszinten csinálni. Ennek köszönhető, hogy ez az iskola is van. Ez az emléktábla arra a hitre és tiszteletre figyelmeztessen bennünket, amit ők tanúsítottak. Az ő példájukból merítsünk erőt, hogy általuk mi is példaképpé válhassunk a következő nemzedékek számára.”

A szentmise után Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1948-tól összesen nyolc katolikus egyházi iskola működhetett, 2400 diákkal. A rendszerváltást hozó 1990-es évektől ez a szám több mint a százszorosára emelkedett, hiszen napjainkban 1200 helyszínen 260 ezer gyermek jár egyházi intézménybe.

„Sok minden természetesnek tűnik, mintha mindig is az életünk része lett volna. De ami itt megvalósulhatott, ahhoz óriási összefogásra volt szükség és kitartó küzdelem árán lehetett elérni. Kedves fiatalok! Vigyázzatok erre az iskolára! Hogy amikor már ti is édesanyák, édesapák vagy adja Isten, akár ferences testvérek, tanítók, tanárok lesztek ebben az iskolában, akkor is ilyen szép és jó legyen” – kérte az államtitkár.

A tervezők, kivitelezők, az állami szféra munkatársai mellett a tanároknak is megköszönte, hogy türelemmel viselték és hordozták az építkezés terhét, majd hozzátette, további türelemre is szükség lesz, hiszen kormányzati határozat született arról, hogy újabb állami támogatással a következő időszakban az Orsolya és Ferenc épületek is tovább szépülhetnek.

„Köszönöm azt is, hogy lelkileg is megtöltik ezt az iskolát. Óriási szükség van arra, hogy jó keresztényeket, a hazájukat, nemzetüket szerető fiatalokat neveljünk. Szeressetek ide járni, szeressétek ezt az iskolát! Hajrá ferencesek!” – zárta beszédét Soltész Miklós.

Az október 15-én ünnepélyes keretek között átadott épület beruházásának előkészítése 2014-ben kezdődött. A tervezést Csikós Zoltán és az idén elhunyt Peity Attila építészek végezték, a beruházást a Ferences Rendtartomány megbízásából Orbán Zsolt és Szili Attila bonyolította le. A projekt eddigi költsége megközelítette az 5,5 milliárd forintot, a beruházás a Magyar Kormány támogatásával valósult meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

Dobszay Benedek OFM, a beruházások kíséréséért felelős tartományfőnök-helyettes így emlékezett vissza: „Nyolc éven át tanítottam a Szent Angéla-iskolában, így számomra személyes ügy volt, hogy a közösségépítéshez méltó fizikai tér is szülessen. Amikor a tervezés elkezdődött, nem csupán falakban és kövekben gondolkodtunk. Azt akartuk, hogy a pedagógiai szemlélet és a közösség igényei találkozzanak az új terekben. Ezért vontuk be az iskolavezetést, a tanárokat, és igyekeztünk olyan teret kialakítani, amely nemcsak kiszolgálja a közösséget, hanem alakítja is. És számomra ez az aula, az. Azt gondolom, ami megvalósult az nagyon jó. Egyszer egy délután lenéztem az aulába és mindenfelé pamlagokon mindenféle diákok kisebb-nagyobb csoportjait láttam pihenni, és azt mondtam: Na, akkor ez megvan! Ezt akartuk, hogy legyen egy ilyen tér, ahol csak úgy lehet lenni, ahol jó együtt lenni.”

Beszéde végén külön köszönetet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és Varga Mihály volt pénzügyminiszternek, miniszterelnök-helyettesnek támogatásukért, az építkezésben részt vevőknek, a tartományfőnökség munkatársainak a segítségükért, kitartásukért, a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek pedig türelmükért. „Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy amire létrejött ez az épület, azt töltsétek meg élettel, közösséggel, imádsággal, szolgálattal, tudással, és néha egyetek is.”

Az ünnepség végén a nemzeti színű szalagot Soltész Miklós mellett Nacsa Lőrinc és Fülöp Attila, valamint Szalai Gábor, Berhidai Piusz és Dobszay Benedek együtt vágta át.

A nap zárásaként zongorakoncerten vehettek részt, akik előre regisztráltak az iskola honlapján, így a szülők is részesülhettek az ünnepből. Széles körű támogatással, szponzorok, jegyvásárlók, adományozók és jó szándékú segítők összefogása révén az iskola megvásárolta a Budai Ferences Énekes Iskola hangversenyzongoráját, melynek első nyilvános megszólalására került sor. Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész lépett színpadra az iskola aulájában. Ezen első koncert bevételével a ferences nővérek arlói misszióját támogatják.

