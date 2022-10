„Nem értünk egyet a végzet prófétáival” – A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai hatvan év távlatából

Hatvan évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg Szent XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot a római Szent Péter-bazilikában, melyet majd utóba, Szent VI. Pál pápa zárt be 1965. december 8-án.

Hatvan évvel ezelőtt kezdődött tehát a 20. század legfontosabb egyháztörténeti eseménye, a 23. egyetemes zsinat, amely majd’ háromezer részvevőjével a legnépesebb volt a zsinatok eddigi történetében.

Az egyetemes zsinat a püspökök és más meghatározott joghatósággal rendelkező személyek gyűlése, amelyet a pápa hív össze, amelyen a pápa elnököl, a keresztény hitet és egyházfegyelmet érintő ügyekben pedig a pápa erősíti meg annak döntéseit is. A történelem során az ókori tartományi és püspöki gyűléseket ugyancsak zsinatnak (synodos) hívták, amelyek azonban csak egyes részegyházak életét érintették. Az első egyetemes zsinatot 325-ben Niceában tartották, majd meghatározó volt a további hét ókori egyetemes zsinat (870-ig), melyek még a keleti egyházszakadás előtt zajlottak le.

Az 1958-ban, 76 éves korában megválasztott János pápa két hónappal pápai szolgálatának kezdete után, 1959 januárjában bejelentette, hogy egyetemes zsinatot kíván összehívni, melyet a Római Főegyházmegye helyi zsinata előz majd meg. A pápa szándékában állt, hogy az egyetemes zsinatra az elszakadt keresztény közösségekből is kérjen hivatalos megfigyelőket. Az egyetemes zsinat bejelentése váratlan volt, nemcsak a pápa kora miatt, de amiatt is, hogy az I. Vatikáni Zsinat (1869-70) nem zárult le, hanem gyakorlatilag félbeszakadt az olasz egységtörekvések idején, miközben sokan úgy gondolták, hogy a pápai tévedhetetlenség dogmája (1870) után már nem is lesz szükség további egyetemes zsinatok összehívására.

A zsinat persze nem egyedül a pápa fejéből pattant ki, hanem szervesen nőtt elő az Egyház életéből. Eseményét számos megújulási mozgalom és irányzat vezette fel a 19. század végétől kezdve. Ilyen volt

az eucharisztikus mozgalom, amely Szent X. Piusz pápa kezdeményezésére hangsúlyozni kezdte a gyakori szentáldozás fontosságát vagy a klosterneuburgi Pius Parsch ösztönzései révén egyre népszerűbbé váló liturgikus mozgalom is.

A biblikus és patrisztikus megújulás teológiai jelentőségét csak erősítette a laikusok apostolkodásának (pl. Actio Catholica) az egyház gyakorlatában megjelenő megújulása. Protestáns körökben megjelentek az ökumenikus kezdeményezések, melyek legfontosabb vívmánya az Egyházak Világtanácsának létrejötte volt, és amelyekre idővel a Katolikus Egyház is nagy érdeklődéssel figyelt. Maria Laach bencés kolostorában Odo Casel misztériumteológiát dolgozott ki, melynek hatása az egyháztanban éppen úgy megmutatkozott (XII. Piusz, Mystici Corporis enciklikája), mint az 1917-ben kodifikált Egyházi Törvénykönyv szemléletében. A II. Vatikáni Zsinat idejére az Egyház kinyílni látszott. János pápa később úgy is fogalmazott, hogy a zsinat célja nem volt más, mint hogy megnyissa az Egyház ablakait friss és levegőt engedjen be.

Az 1959 májusában a zsinat előkészítésére létrehozott bizottság megkezdte munkáját, miközben a pápa meghatározta a gyűlés célját: „Hűen a szent alapelvekhez, amelyekre támaszkodik, és a megváltozhatatlan tanításhoz, amelyet az isteni Alapító rábízott, az Egyház életét és egységét bátor tettekkel ismét erősítse meg, tekintettel a modern idők számos sajátosságára és kihívására”. A reform szó szinte soha nem került elő.

A zsinat célja nem a reform, hanem a megújulás (aggiornamento) volt.

A zsinat négy nagy ülésszakából csak az elsőn elnökölt János pápa, aki 1963. június 3-án meghalt. A zsinat további részében utóda, VI. Pál vezette a tanácskozásokat. A II. Vatikáni Zsinat megállapításait összefoglaló legfontosabb dokumentumok a liturgiáról, az Egyházról, az isteni kinyilatkoztatásról és az Egyházról a mai világban szóló négy konstitúció voltak. Fontosságukat tekintve ezután következett a kilenc dekrétum a tömegtájékoztatásról, az ökumenizmusról, a keleti egyházakról, a püspökök pásztori szolgálatáról, a szerzetesrendekről, a papképzésről, a laikusok apostolkodásáról, a missziókról és a papi szolgálatról. Megjelent még három nyilatkozat is a keresztény nevelésről, a nemkeresztény vallásokról és a vallásszabadságról.

A zsinat megnyitásának napján János pápa a borúlátás, a végzet profétáiról beszélt (a szöveg olasz fordításában profeti di sventura szerepel), mely fordulatot XVI. Benedek (Beszéd a szeminaristáknak 2013. február 8-án) és Ferenc pápa (Evangelii gaudium 84.) is használták később. Így fogalmazott akkor: „Néha sajnálatos módon olyan emberek hangját kell hallgatnunk, akik bár lángolnak a buzgalomtól, de nincs érzékük a megfontoltsághoz és a mértékletességhez. Ebben a modern korban ők nem látnak mást, csak a pusztulást…

Úgy érezzük, hogy nem értünk egyet a végzet prófétáival, akik mindig katasztrófát jósolnak, mintha a világvége közeledne”.

Ezek a sorok a zsinat egész alaptónusát jellemzik. A zsinati atyák olyan témákat dolgoztak fel, amelyek a katolikus tanítás határterületeit is érintették. Bátran merészkedtek a mai világgal, a más keresztény közösségekkel és a más vallásokkal való párbeszéd témáinak perifériáira, átgondolták a vallásszabadság egyházi megnyilatkozásokban olyan sokat vitatott kérdését, és törekedtek a megértésben eljutni a liturgia jelentésének legmélyebb rétegeihez is. Eközben bizakodóak voltak a párbeszéd, a közösség és a megújulás lehetőségeit illetően, szilárd reménnyel tekintve a befogadó közösség nyitottságára.

Egy szóval, nem a végzet, sokkal inkább a remény és a bizalom prófétái akartak lenni.

XVI. Benedek pápa – aki egykor teológusszakértőként részt vett a zsinaton – mindig hangsúlyozta, hogy a II. Vatikáni Zsinat tanítását a hagyománnyal folytonosságban kell olvasnunk, annak tudatában, hogy üzenete egy kicsit sem veszített érvényességéből. És miközben a Praedicate Evangelium (2022) kezdetű, a Római Kúriát szabályozó apostoli konstitúcióban éppen a zsinat alapelvei köszönnek vissza, látnunk kell azt is, hogy a II. Vatikáni Zsinat még nagyrészt európai emberek vitája volt egy alapvetően európai egyház problémáiról. Napjainkban, amikor a világegyház mind inkább a déli féltekére gravitál tudatosodik bennünk, hogy a zsinati alapelvek milyen mélyen vannak jelen az Egyház életében.

A mi feladatunk azonban ma, Ferenc pápa korában az, hogy ezeket a szövegeket elmélyítve, egy tág értelemben vett világegyház kontextusában értelmezzük.

A következő hónapokban, egyenként áttekintve a zsinati dokumentumokat erre vállalkozunk: a szövegeket egy már nem kifejezetten európai, de a világegyház kínálta hermeneutikai összefüggésben tekintjük át.

Szeretettel hívom a kedves olvasót, hogy tartson velem ezen az úton, hónapról hónapra olvasva az egyes szövegeket.

Szerző: Gájer László

Fotó: Vatican News; Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír