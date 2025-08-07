„Nem vagy egyedül” – XIV. Leó pápa váratlan látogatást tett a római Bambino Gesù gyermekkórházban

Ignacio családjával együtt, a Neokatekumenális Út közösségével utazott a spanyolországi Murciából a Jubileumi Ifjúsági Találkozóra, de nem sokkal érkezése után „robbanásszerű” fájdalmat érzett a mellkasában, összeesett, és a római Bambino Gesù gyermekkórház intenzív osztályára szállították. Szülei, Pedro Pablo és Carmen Gloria Gonzálvez, bátyja és nővére ott imádkoztak, amikor az őket kísérő pap jelezte, hogy váratlanul megérkezett Leó pápa. A Szentatya előzetes bejelentés nélkül látogatott el a kórházba, hogy vigaszt nyújtson annak a 15 éves spanyol fiúnak, akiért Tor Vergatában, a jubileumi ifjúsági virrasztás estéjén imát kért a jelenlévőktől.

Ignacio otthon rendszeresen sportolt, csak enyhén köhögött, semmi előjele sem volt a betegségének. Az orvosok szerint ha csak néhány órával később került volna kórházba, már nem élne. Limfómát (nyirokcsomó-daganat) diagnosztizáltak nála, amely a légutakat érinti – olyan súlyos eset, ami miatt joggal lehet tartani a legrosszabbtól.

A pápa körülbelül fél órát maradt a családdal, elimádkozta velük a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, mindenkit megáldott, majd beszélt az evangéliumról, az örök életről, Isten akaratáról: „A mennyországnak lettünk teremtve.”

A pápa „azt mondta nekünk, hogy a legfontosabb dolog Isten akaratának teljesítése, és hogy az igazi helyünk a mennyben van, az örök életben. Ez megnyugtatott bennünket, mert mi igyekszünk megélni a hitünket, és tudjuk, hogy ez az igazság. Amikor az ember ilyen mély szenvedést él át, és hallani, hogy a pápa eljön és ilyen szavakat mond… ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velünk” – mondta meghatódva az édesapa, Pedro Pablo a vatikáni médiának.

Carmen Gloria, ahogy a férje is, a hitről és a vigasztalásról beszélt, köszönetet mondva a pápának ezért a gesztusért. „Azt mondta nekem, hogy ha Ignacio eljött egészen Rómáig, akkor ő is eljöhetett a kórházig, hogy meglátogassa. Egyszerű szavak voltak, de telve szeretettel. A pápa azt mondta nekünk, hogy ez egy misztérium, és bár sok mindent nem értünk, tudjuk, hogy Isten ott van, és mindenkinek a legjobbat akarja. Édesanyaként úgy éreztem, hogy Jézus Krisztus odajött hozzám, és azt mondta: »Nem vagy egyedül.«”

Távozása előtt Leó pápa meglátogatta a többi gyermeket is az onkológiai osztályon, és üdvözölte a kórház személyzetét, bátorítva őket a nehézségekben.

