„Nem vagytok egyedül!” – Székely János útjára indította a Karitász segélyszállítmányát Kárpátaljára

A Katolikus Karitász a háború első napjaitól személyes jelenléttel és célzott programokkal segítette a rászorulókat: a Magyarországra érkező menekülteket és azokat is, akik Ukrajnában maradtak vagy belső menekültté váltak. A hírekben szereplő számok mögött emberi sorsok vannak – gyermekek, családok, idősek élete –, akiknek a mindennapjait a háború gyökeresen megváltoztatta.

A Katolikus Karitász a háború kezdete óta 46 200 menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, beleértve a Segítő Pontokon és a budapesti Integrációs Központban elért támogatottakat is. A hosszú távú kísérés részeként a menekültek ügyintézési és információs segítséget, közösségi és integrációs programokat, valamint a mindennapi élet újrakezdését segítő szolgáltatásokat kaptak. A határainkon túl is folyamatos volt a segítségnyújtás:

Kárpátalján és belső Ukrajnában összesen 585 tonna adománnyal fejezték ki szolidaritásukat, amely 692 szállítmányban jutott el a rászorulókhoz.

A háború negyedik évfordulója a nagyböjti időszakra esik, amikor az Egyház különösen is a cselekvő szeretetre hív. Az MKPK nagyböjti körlevele arra buzdít, hogy imádsággal és a szeretet konkrét tetteivel forduljunk a szenvedők felé, és ne szokjunk hozzá a fájdalomhoz. A körlevél felidézi:

a háború terheit elsőként a családok viselik, a gyermekek, az idősek, a bizonytalanságban élők, valamint mindazok, akiknek a mindennapjait áramkimaradások, ellátási nehézségek és az egzisztenciális kiszolgáltatottság teszi nehezebbé.

Az MKPK rendelkezése szerint nagyböjt első vasárnapjától a második vasárnapjáig templomainkban országos adománygyűjtést tartanak a háború sújtotta területeken élők támogatására. A beérkező adományokat a Katolikus Karitász juttatja célba. Kárpátalján a karitász helyi szervezetei és munkatársai napi szinten végeznek nélkülözhetetlen munkát, a szükség továbbra is óriási, ezért minden felajánlás közvetlen segítséget jelent.

A megemlékezés és a felhívás a háború kitörésének évfordulóján, február 24-én szervezett szolidaritási akcióban is testet öltött: a Katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. A szállítmányt Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke indította útjára püspöki áldással.

A segélyszervezet a sorozatos áramkimaradások áthidalására a múlt héten küldött 32 áramfejlesztő mellett további öt generátort és több mint másfél tonna élelmiszeradományt, a hideg ellen 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a Kárpátaljai Szent Márton Karitásznak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. A kezdeményezés fontosságát hangsúlyozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke személyesen áldotta meg a szállítmányt, és együtt imádkozott a Karitász munkatársaival indulásuk előtt.

A püspök kiemelte: a segítségnyújtás nem csupán fizikai támogatást jelent, a reményt viszik most Kárpátaljára. „A helyzet Kárpátalján és egész Ukrajnában drámai. Ezért szervezzük a nagyböjti országos gyűjtést is.

Imádkozzunk azért, hogy ennek a rettentő háborúnak minél hamarabb vége legyen!”

– fogalmazott Székely János.

„Krízishelyzeti ellátás, integrációs központ és rendszeres segélyszállítmányok. A Katolikus Karitász életében 4 éve folyamatosak ezek a programok, amelyek átalakulva ugyan, de ugyanolyan elköteleződéssel és szolidaritással futnak, mint a háború elején.

Fontos, hogy négy év távlatából se felejtsük el azokat, akinek a mindennapok fájdalmat és küzdelmet jelentenek a jelenlegi helyzetben. Mindannyian tehetünk valamit értük, amivel azt fogják érezni, hogy nincsenek egyedül”

– emelte ki Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója az adomány átadáskor.

„Senki sem tehet arról, hogy melyik országba született. Kárpátalján háborús körülmények között élnek az emberek, és sok család számára nap mint nap valós dilemma, hogy gyógyszerre vagy élelmiszerre jusson. Sokaknak az sem magától értetődő, hogy van-e fűtés és áram az otthonukban. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk helyben segítséget nyújtani mindenkinek, aki rászorul. Köszönjük a Katolikus Karitásznak és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, hogy a nehéz időkben is kitartóan támogatnak bennünket ebben a szolgálatban” – fűzte hozzá Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója. A szállítmányok átvételére elkísérte őt Pogány István, a kárpátaljai karitász elnöke is, aki háláját fejezte ki a szolidaritásért.

A Katolikus Karitász kéri, hogy nagyböjtben és az év további részében is kapcsolódunk be a segítségnyújtásba. A templomi gyűjtés mellett az adományt banki átutalással is el lehetett juttatni: CIB Bank 10701094–76228861–51100005, közlemény: „Kárpátalja”. A segélyszervezet más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat, így például a 1356-os adományvonalon (hívásonként 500 Ft), valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is.

Minden felajánlás számít – mert a háború által érintetteknek ma is azt üzeni: „Nem vagytok egyedül.”

Forrás Katolikus Karitász

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír