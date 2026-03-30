„Nyíljatok ki, örök kapuszárnyak!” – Virágvasárnap külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Virágvasárnap a gyulafehérvári Szent Mihály-főszékesegyházban Kovács Gergely érsek mutatott be ünnepi szentmisét, a szeminárium tanárai, elöljárói és a helyi papság koncelebrálásával.

Az ünnepi szertartás elején az érsek megáldotta a pálma- és barkaágakat, majd felolvasták a jeruzsálemi bevonulás evangéliumi történetét.

Ezután a főpásztor az asszisztencia kíséretében – kezükben a megáldott ágakkal – bevonult az érsekség udvaráról a székesegyházba. Mindeközben a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának hallgatói és a kispapok ruhákat és lepleket terítettek a földre, Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának emlékére.

A székesegyház kapujánál az érsek háromszor megzörgette a bejáratot a körmeneti kereszttel, ami a dicsőség királyának érkezését szimbolizálta. „Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, nyíljatok ki, örök kapuszárnyak, hogy bevonulhasson a dicsőség királya!” (Zsolt 24,7)

A szentmise igeliturgiájának csúcspontja a passió, Jézus szenvedéstörténete volt, amelyet a kispapok és a kolozsvári hallgatók együtt énekeltek el, Máté evangéliuma szerint.

Forrás és fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae (SIS)

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Március 29-én az ünnepélyes virágvasárnapi szertartás Nagyváradon a püspöki palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődött. Innen indult a körmenet a székesegyházhoz.

Az ünnepi szentmisében Urunk szenvedéstörténete hangzott el Máté evangéliuma szerint. A szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be.

„A passió nem egy múltbéli történet, hanem ma is érvényes, mert rólunk szól. Meghívó arra, hogy alaposan nézzünk magunkba. Nagyböjt során több héten keresztül arra figyeltünk, milyen az Isten, most pedig elérkeztünk oda, hogy milyen az ember. A virágvasárnap saját magunkkal való szembenézést jelenti” – emlékeztetett a főpásztor.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Március 29-én, virágvasárnap délelőtt Pál József Csaba megyéspüspök végezte a barkaszentelés szertartását a temesvári püspökség udvarán.

„A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Most azért gyűltünk össze, hogy az egész Egyházzal lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását.

Ezek a barkaágak, amelyeket megáldunk, kifejezik vágyunkat, hogy Jézus a körünkben legyen, és hogy kövessük őt. Induljunk most békében Jézus nyomában” – mondta a temesvári főpásztor.

A barkaszentelést követően a hívek körmenetben indultak a Szent György-székesegyházba, ahol a liturgia keretében Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista, Iustin Călin zenetanár, Cosmin Pelics temesrékasi kántor, valamint a Harmonia Christi két fiatal tagjának előadásában hangzott el a passió, Szent Máté evangéliuma szerint.

A szentmise zenei szolgálatát Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista vezette Exultate énekkar, valamint a Iustin Călin tanár által vezetett Harmonia Christi ökumenikus ifjúsági kórus tagjai látták el.

Pál József Csaba püspök homíliájában kiemelte: a Megváltó a magatartásával, a viselkedésével tanít minket a leginkább. Nekünk ezt kell tennünk: teljesíteni Isten akaratát, és elszántan járni azt az utat, amelyre ő hív, és amelyet Jézus által mutatott meg nekünk.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Szabadkai Egyházmegye

E jeles ünnepen Fazekas Ferenc megyéspüspök mutatott be szentmisét a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

A szertartás kezdetén a főpásztor a székesegyház oldalsó bejáratánál megáldotta a hívek által hozott barka- és virágágakat, majd paptársaival együtt körmenetben vonult be a templomba.

Az olvasmányt követően a Pro Musica kamarakórus szólistái és a székesegyház káplánja közreműködésével hangzott el Jézus szenvedéstörténete.

„Jézus szenvedésének története ma is kérdéseket támaszt bennünk. Mennyi figyelmet szentelünk ennek életünkben? Mennyi erőt ad számunkra akkor, amikor saját szenvedéseinket kell elviselnünk? Tudjuk-e, képesek vagyunk-e Krisztust követni és vele azonosulni? Ma sem könnyű tanúskodni Krisztus Urunk mellett. Különösen akkor, amikor e világ annyi rágalommal illeti őt, és amikor saját magunknak is szenvedést, különféle megpróbáltatást, betegséget kell elviselnünk – fogalmazott homíliájában Fazekas Ferenc szatmári megyéspüspök. – El kell ismernünk, hogy nem vagyunk mindig hősök, és nagyon is rászorulunk Jézus megváltó szeretetére, irgalmára és megerősítő kegyelmére.”

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

