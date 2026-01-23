„Őbenne, az Egyben egyek” – Iskolások pályázatait díjazták a Szombathelyi Egyházmegyében

A Szombathelyi Egyházmegye Hitoktatási Szervezete a katolikus kulturális hetek rendezvényeihez kapcsolódva pályázatot hirdetett iskolásoknak, melyhez XIV. Leó pápa jelmondatát választották mottóul. A pályaművek értékelését követően a díjakat Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök adta át január 21-én Szombathelyen, az Eölbey-házban.

A pályázat mottója és témája XIV. Leó pápa jelmondata – „Őbenne, az Egyben egyek” – volt. Az alsós gyerekektől rajzokat, a felsősöktől írásokat (novellát, verset vagy elbeszélést), a középiskolásoktól pedig fotókat vártak.

A felhívásra közel nyolcvan rajzpályázat és hét írásmű érkezett be.

A rajzokat Marton Katalin képzőművész és Krenner-Tóth Kata rajztanár; az írásokat Busáné Markovits Eszter irodalomtudomány szakos bölcsész és Brávácz Margit magyar nyelv és irodalom mestertanár, szakértő értékelte.

A rajzok esetében egy kiemelt arany minősítés, több arany, sok ezüst és számtalan bronz minősítés született. Az írásokat két kategóriában – vers és próza –, három fokozatban értékelték. Egy különdíj is született.

A díjakat Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök adta át január 21-én, szerdán a szombathelyi Eölbey-házban. 

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

