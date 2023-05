„Pünkösd elővételezése volt” – Értékelő sajtótájékoztatót tartottak a pápalátogatásról

A sajtótájékoztatót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a pápalátogatás előkészítésének kormányzati felelőse, valamint Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Tóth Tamás, az MKPK titkára, a pápa magyarországi apostoli látogatásának általános koordinátora, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a pápalátogatásért felelős operatív törzs vezetője, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója és Kuczik János Zoltán , az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese tartotta.

Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki a pápalátogatással kapcsolatban minden szervezőnek, valamint a résztvevőnek. „Mindenki százszázalékosan ellátta a feladatát. Köszönet a vatikáni munkatársak professzionalitásáért, az Egyház munkatársainak elkötelezettségéért, az állami intézmények feladatvégzéséért; a szervezők sokezres táborának, a mentősöknek, rendőröknek, önkénteseknek, akik éjt nappallá téve dolgoztak, a százezernyi résztvevőnek, akik eljöttek az eseményekre.”

A miniszterelnök-helyettes megköszönte a hazai sajtó korrekt, részletes tájékoztatását. Külön kifejezte köszönetét a P. Mobil rajongók (akik közé ő maga is tartozik), valamint a Fradi és a Dózsa szurkolók megértését, hogy a koncertet és a meccset probléma nélkül át lehetett helyezni a múlt szombatról vasárnapra.

„Az egész magyar társadalom megérezte ennek a három napnak a jelentőségét – fogalmazott Semjén Zsolt. – Az eső pedig csak akkor eredt el, amikor a pápai gép felszállt Róma felé.” A Szentatya tanítása lelkileg megerősít minket, mindenkit, a nem vallásos embereket is elgondolkoztatja. Megerősíti Magyarországot, és megszívleljük azt, amit a pápa mondott szelektálás nélkül – ez mindannyiunk feladata.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, a szervezők a kereteket tudták biztosítani, de az, hogy ez a három nap ilyen csodálatosan sikerült, abban a Szentatya karizmájáé az elsődleges érdem, alapjában véve pedig a Szentlélek munkájának köszönhető, akinek a jelenléte „tapintható volt” a három nap során.

Megemlítette azt is, hogy a politikai élet „komolyan vehető része” is jól vizsgázott, és megköszönte a politikai paletta mindkét oldalának felelősségteljes, méltó hozzáállását a pápalátogatáshoz. Békében volt a hazai politikai élet ez idő alatt, „a pápa megtette első csodáját” – fogalmazott Semjén Zsolt. Minden politika, de a politika nem minden – ebben a három napban ennek a mondásnak a valósága mutatkozott meg.

A Szentatya pedig jól érezte itt magát, s ennek számtalan jelét adta. „A pápalátogatás túlzás nélkül nevezhető történelminek, sőt napjaink üdvtörténeti eseménye volt” – mondta Semjén Zsolt.

Tájékoztatásul elmondta azt is, hogy

búcsúzóul egy szál fehér rózsát adott a pápának, hogy helyezze azt a Salus Populi Romani Mária-ikon elé a Santa Maria Maggiore-bazilikában a magyar nép nevében, elvíve a Szűzanyához nemzetünk szeretetét.

Veres András püspök csatlakozott az előtte szólóhoz. Dícsérte a magyar sajtó tiszteletreméltó hozzáálását a látogatás eseményeihez: „rendkívül kiemelkedő munkát végeztek” – mondta. Külön kiemelte a magyar televíziót (MTVA) munkáját. Hálával köszönte a magyar kormány és a hatóságok segítségét a szervezésben. „Nélkülük nem lettünk volna képesek mindezt megvalósítani, ez az együttműködésünk tiszteletet érdemlő példája.”

Nekünk, hívő embereknek a Lélek kiáradása szinte érezhető volt, a pápalátogatás mintegy a közelgő pünkösd elővételezése volt

– folytatta a püspök. – Ferenc pápa karizmája, az, ahogyan megszólal, amit mond, képes a Lelket oly módon az emberek felé irányítani, hogy minden ember talál az elhangzottakban rá vonatkozó üzenetet, akár a tévében nézte, akár személyesen vett részt az eseményeken. Mindenkitől azt hallom, hogy megindító volt – többen megkönnyezték –, amit láttak, hallottak.

Mindannyiunk számára van átgondolni szükséges, megfontolásra érdemes üzenet a Szentatya beszédeiben. A pápa megerősítette a keresztény értekeket, azok védelmében beszélt itt, a nyugati kereszténység határvidékén, s ez elgondolkodtató ma, amikor sok esetben a keresztény értékeket avittnak tekintik.

Azt mondják, konzervatívak vagyunk, s ez bók a mi számunkra, hiszen ki akarunk tartani az evangéliumi értékek mellett, mert valljuk, hogy ez a nem vallásos ember javát is szolgálja. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, nem akarjuk feladni ezeket az értékeket.

Veres András arról is beszélt, hogy a Szentatya szeretetét jelezték figyelemreméltó gesztusai, amelyek egész látogatása alatt tapasztalhatókak voltak. Feladatul jelölte meg számukra, hogy itt, Közép-Európában kulcsszerepe van a magyar egyháznak, híddá kell válnunk kelet és nyugat közöt, a szekularizálódott és a keresztény világ között, s meg kell tanulnunk, hogyan legyünk képesek az evangéliumi értékrendet mindenek fölé emelni, a megpróbáltatások közepette is. Hála mindenkinek, aki ebben most segített!

A pápalátogatás az egész nemzet ünnepe volt, ami reményeim szerint el fog kísérni bemnnünket hónapokon, éveken keresztül. Isten életesse a Szentatyát!

– zárta beszédét a Veres András.

A püspök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a pápának az a mondata érintette meg a legjobban, ami a Rózsák terei templomban hangzott el: „Olyan Egyházat szeretnék, amely a szeretet nyelvét folyékonyan beszéli”. Mélységeket mozgattak meg ezek a szavak, talán minden hívő emberben, különösképpen azokban, akik a karitászmunkában tevékenyek.

Tóth Tamás, az MKPK titkára arról beszélt, hogy a bő két hónap szervezés megfeszített munkát jelentett. Ő is köszönetet mondott az előkészületekben részt vevő több ezer embernek, a szakterületek felelőseinek, a szerzetesrendek, egyházmegyék koordinátorainak, az egyes helyszínek felelőseinek, az önkénteseknek, a sajtó képviselőinek, hogy az előkészület iránt is érdeklődtek, arról tudósítottak.

Mindez jó lehetőség volt arra, hogy bemutassuk, milyenek vagyunk mi, magyarok. „Biztos vagyok abban, hogy a Szentlélek segítsége nélkkül mindez nem állt volna össze kerek egésszé.

Most már az a feladatunk, hogy a Szentatya tanítását, amit gesztusaival is közvetített, életre, tettekre kell váltsuk.”

Hajdú János, a TEK főigazgatója elmondta, a feladatot, hogy „a nap 24 órájában el kellett látnunk a pápa személyes védelmét, rendkívüli esemény nélkül elvégeztük – a vatikáni szervek egyöntetű álláspontja szerint világszínvonalon.” E szakmai siker minden belügyi szerv, a társszervek, titkosszolgálatok együttműködésének is köszönhető.

Kuczik János Zoltán elmondta, a Szentatya biztosítása a három nap során rendvédelmi szempontból is rendjkívüli esemény nélkül megtörtént. Megköszönte a sajtó munkatársainak, hogy tájékoztatták a lakosságot a teendőkről. A tájékoztatásnak köszönhetően mindössze 310 gépjárművet kellett elszállítani, máshová helyezni a védett helyszínekről. Megköszönte a rendvédelmi szevek – köztük a 7510 rendőr és a 96 polgárőr – munkáját is.

Kovács Zoltán államtitkár kiemelte, hogy állam és egyház több mint tíz éve kezdődött, a feladatmegosztásra épülő együtműködése most, a pápalátogatás kapcsán kibontakozott. „Mindannyian a látogatás hatása alatt vagyunk – tette hozzá az államtitkár, érzelmekkel telve mondhatom, hogy mindannyiunkat megérintett mindaz, ami ebben a három napban történt; nemcsak az együttműködés, hanem annak a tartalma is.”

A nemzetközi sajtóban megjelent rosszindulatú megjegyzések és elhallgatások ellenére elmondható, hogy a pápa szavai egybecsengtek a magyar kormánynak a békéről, a hagyományos családról és a nemi szerepekről szóló álláspontjával, felfogásával. Az államtitkár hozzátette: az Arénában kiderült, hogy az Egyház üzenete rezonál a társadalomra, a pápa beszéde, spontán kiszólása „menő” volt a több mint tízezer fiatal számára.

A szervezésről szólva az államtitkár elmondta, biztonságos keretek között megtörténhettek a pápa nem várt megmozdulásai is, például az, amikor felállt a kerekesszékből és a Szent István-bazilika előtt a tömeg közé ment.

Kovács Zoltán megköszönte az MTVA médiatevékenységét, az európai hírügynökségek ingyen vehették át a jelet, s világszerte sok százmillióan lehettek tanúi az eseményeknek, az MTI pedig ingyen biztosította a képeket.

Több mint négyszáz sajtóregisztrációval dolgoztak; 230-nál is több sajtóorgánum volt jelen a vasárnapi szentmisén. Eddig már 680 oldalasra nőtt a sajtóvisszahangok gyűjteménye. A pápalátogatás összköltsége 7 milliárd forint volt, ami világviszonylatban is elfogadható összeg. Nem beszélve arról, hogy rekordidő alatt (bő két hónap) kellett felkészülni az eseményre: „ez pedig világszám” – fogalmazott az államtitkár.

A sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Veres András elmondta, a közeljövőben kiadvány készül a pápai beszédekből, hogy azokat tovább lehessen tanulmányozni, „hogy elmélkedhessünk az elhangzottak részleteiről”.

Semjén a Zsolt pedig elmondta, hogy a legközelebbi magasgrangú vendég II. Tavadrosz kopt pátriárka lesz, akit augusztus 20-ára hívott meg.

Ferenc pápa magyarországi látogatásán elmondott valamennyi beszéde teljes terjedelmében olvasható a Magyar Kuríron.

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír