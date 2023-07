„Számít rád!” – Forrás tábor Domaszék-Zöldfáson

Az alapítvány tagjai a helyi településeken dolgozó katekétákon keresztül érik el a fiatalokat, akik személyesen ismerik őket és nyomon követik az életüket. A szervezetben működő katekéták, egyházi személyek és önkéntesek munkája az egész évet átíveli: tavasszal és ősszel oratóriumot (közösségi napot) szerveznek a látókörükben lévő fiataloknak, nyáron pedig a Forrás táborban adnak nekik élményeket, míg karácsony előtt az „Egy szívvel, közösen” akció keretében ajándékozzák meg őket.

A mostani tábort „Számít rád!” mottóval rendezték meg. A csoportvezetők azt a gondolatot igyekeztek átadni a fiataloknak, hogy Isten és a barátaik is számítanak rájuk, mely tapasztalatot kiscsoportos foglalkozásokkal, tanúságtételekkel és meghívott előadók segítségével mutatták meg a gyerekeknek. A tábori napok keretét közös reggeli és esti imák adták, valamint egy rövid gyalogos zarándoklaton is részt vettek. Elkirándultak Szegedre is, ahol megtekintették a Szent Gellért Szemináriumot és játékos feladatokon keresztül megismerték a dómot.

A tábor záró szentmiséjén a fiatalok Szent Benedek-érmet kaptak, mely az Egyház hite szerint, mint szentelmény, segíti a fiatalokat a megszentelődésük útján.

Szöveg: Tapodi Krisztián

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír