„A szívem szerint szólok” – Szakrális kiállítás nyílt az EWTN Katolikus Televízió stúdiójában

Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a katolikus televízióhoz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által delegált referens áldotta meg az EWTN Galériát, mely egyedülálló kezdeményezés a televíziós világhálózat tagjai körében.

Mohai Gábor Táncsics- és Kazinczy-díjas bemondó, a televízió munkatársa és egyben a galéria megálmodója köszöntötte a jelenlévőket, és kifejezte abbéli reményét, hogy a nézők adományainak is köszönhetően megnyíló galéria a művészet és a kultúra új színtereként lesz közismert. Mohai Gábor szavalata se maradhatott el, így Reményik Sándor Kegyelem című verse hangzott el a megnyitón.

Sajgó Szabolcs a galéria megáldása előtt Ferenc pápa beszédét idézte, amelyet május végén A katolikus képzelet globális esztétikája című konferencián mondott, miszerint a művész egyszerre néz és álmodik. Kiemelte, hogy a művészek formálják képzeletünket, és ennek nagy hatása van korunk emberének lelki képzeletére.

Sajgó Szabolcs hozzátette: A katolikus televízió a vizualitás révén is szolgálja az egész világ egyetlen igazi Urát, a mindenütt jelenlévő örök Igét. (Az EWTN jelentése: Eternal Word Television Network, azaz Örök Ige Televíziós Hálózat.) A televízió mostantól a képzőművészet vizuális eszközével és erejével is kívánja szolgálni a világ szakrális valóságának bemutatását, amely nem könnyű vállalás. Aki ismeri a művészek világát, törekvéseit, vágyait, tudja, hogy nagyon nehéz megfelelő helyre, megfelelő időben a megfelelő műtárgyakat kiválasztani.

A katolikus művészet a legteljesebb és a legegyetemesebb szolgálatát vállalja föl, hogy mindenben, minden helyzetben megtalálja a jelenlévő Istent, aki szép, aki erőt ad, életet ad, megtisztít, újjá teremt. A katolikus művészet a legmeredekebb, a legegyetemesebb, a legátfogóbb útja annak, hogy a világ igazi képét felmutassuk. Hiszen Krisztusról, a mesterünkről van szó.

Az áldás után Endrei Judit, magyar televíziós bemondó nyitotta meg a kiállítást. Köszöntőjében felidézte a művésszel és munkáival való találkozást, ismertette a művésznő életpályáját, mely az államigazgatáshoz kapcsolódott és egy betegség hatására fordult a művészet, azon belül a gobelin irányába. Felidézte, ahogy egyre inkább elmerült a textilművészet, a hímzések, a gótika, a román kor hímzett és szövött kárpitjainak világában, az egyre bonyolultabb szimbólumok ábrázolásában. Az évek során már nem csak egyszerűen a textilművészet, hanem a kor zenéje, képzőművészete, az irodalom, a történelem, a vallás, mind-mind inspirációt adott az alkotáshoz. Flamand és baseli szövőmesterek adták a mintát, de kialakította saját módszerét, így mára többféle fonalvastagságot, öltéstípust, valamint különleges színeket használ. Ma már elsősorban csak szakrális jellegű alkotásokat készít, belevarrva hitét is munkáiba.

Jakab Peter, az EWTN Médiamissziójának vezetője felidézte azt az utat, amely őt és a televíziót arra bátorította, hogy ilyen egyedi vállalkozásba kezdjen, hogy a televízió küldetésének a művészetek képernyőn kívüli bemutatása is része legyen. Mindig is fontosnak tartotta a keresztény és a katolikus művészetek, az ars sacra jelenlétét, így különösen nagy öröm, hogy a televízió megújult fogadóterében ez most így megvalósulhatott.

Végezetül Egri Kató gobelinművész – aki Márai Sándortól választott mottót a kiállításnak: „A szívem szerint szólok” – szólt a hallgatósághoz, megköszönve a támogatást és a jelenlétet, elsőként a Jóistennek. Felidézte korábbi szívéhez közeli kiállításait, néhány alkotásának elkészüléséhez kapcsolódó történetet, majd bejelentette, hogy az Arma Christi – A szenvedés eszközei című alkotását a katolikus televíziónak adományozza.

Az ünnepségen közreműködött a budapest-rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-templom énekkara, vezényelt Tóth Mária.

*

A kiállítás ingyenesen megtekinthető hétköznapokon 8 és 14 óra között a 1086 Budapest, Szeszgyár utca 3. szám alatt augusztus 22-ig, de látogatás előtt érdemes hívni a 06/1/780 80 85-ös telefonszámot, különösen, ha a fentitől eltérő időpontban keresnék fel a galériát.

Forrás és fotó: EWTN Katolikus TV

Magyar Kurír