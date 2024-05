„Szüntelenül imádkozzatok!” – Imaestet vezet a békéért úrnapján Mohos Gábor püspök

Az imamozgalom két évvel ezelőtt indult, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek imára buzdító felhívása után. Az első alkalommal a szervezők egy online imádságot hirdettek, amibe a legalább tízezer hívő mellett hét püspök is bekapcsolódott. A második online alkalom Erdő Péter bíboros rövid bevezetőjével és imára buzdításával indult szinte napra pontosan két évvel ezelőtt.

A Szent István-bazilika 2022 szeptembere óta ad otthont az imádságoknak, de alkalmanként a szervezők Budapest más nevezetes helyszíneire invitálták az imádkozni vágyókat. Tartottak már a békéért való rózsafüzér-imádságot a Budai Várban, a Hősök terén, vagy éppen a nemrég felszentelt Szent Anna-réti kápolnánál is. A kezdeményezéshez az ország több pontjáról is csatlakoztak, szerveznek hasonló imákat az ország és a világ békéjéért Kaposváron, Piliscsabán, illetve számos más településen is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a corpusdomini.katolikus.hu online felülettel segíti az imamozgalom céljaihoz való csatlakozást. A honlap tanúsága szerint már több mint 1200 helyen imádkoznak a Kárpát-medencében és szerte a világban a békéért.

A június 2-ára meghirdetett imádság különleges jelentőségét az úrnapja adja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe.

Bár az egész világ beleszédülni látszik a békétlenségbe, nagyon fontos, hogy mi, katolikus hívők tudhatjuk: békénk és biztonságunk záloga az Eucharisztia, a kenyér színében velünk élő Krisztus. Ezért a most szombat esti ima központjában is az Oltáriszentség áll majd.

Külön öröm, hogy Mohos Gábor püspök, a bazilika plébánosa vállalta az imádság vezetését és neki köszönhetően a jelenlevők személyes püspöki áldást kapnak az Oltáriszentség jelenlétében. A szervező közösségek és mozgalom hasonló alkalmai során sokszor történnek testi-lelki gyógyulások, a mostani eseményt még különlegessebbé teszi, hogy Mohos püspök atya viszi majd körbe az Eucharisztiát.

Az úrnapja emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus részese lett a földi életnek, Isten az emberi történelem része lett, velünk maradt, és nem hagyja magára az övéit, a történelem viharaiban sem.

Bármi is történik, nem kell félnünk, mert bizalommal fordulhatunk ahhoz, aki osztozott emberi sorsunkban és van hatalma ahhoz, hogy megvédje a Benne bízókat és elhozza a békét.

