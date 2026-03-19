„Tarts lépést gyermekeddel” – Képzés indul az elsőáldozó gyermekek szüleinek megszólítására

A kezdeményezés abból a tapasztalatból indul ki, hogy az elsőáldozás és a bérmálás után sok gyermek és fiatal eltávolodik az egyházi közösségtől. A jelenségre már évtizedekkel ezelőtt felhívta a figyelmet Tomka Ferenc, aki a lemorzsolódás egyik lehetséges ellenszereként a szülők tudatos megszólítását és bevonását javasolta. (Tomka Ferenc Mikor hatékony a gyermekkatekézis? című írása ITT olvasható.)

Napjainkban az egyházi iskolák sok gyermeket elérnek, családjaik azonban nem minden esetben kapcsolódnak a plébániai közösségekhez. Ahhoz, hogy ez változhasson, a szüleiket is el kell érnünk a hitre szóló meghívásunkkal, ez azonban más megközelítést igényel, mint a gyermekkatekézis. A hitüket gyakorló házaspárok és hívek, szülőtársak tanúságtételükkel nagy segítségükre lehetnek a plébánosoknak ebben az apostoli szolgálatban.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán áprilisban induló, három alkalomból álló képzés gyakorlati segítséget kíván nyújtani a plébániai munkatársaknak és házaspároknak abban, miként szólítsák meg a szülőket, milyen témákban kezdeményezzenek beszélgetést, és hogyan támogassák őket gyermekeik hitre nevelésében. A program hangsúlyt fektet a személyes tanúságtételre és a közösségi tapasztalat megosztására.

A korábbi képzések résztvevői pozitív visszajelzésekről számoltak be. Több plébánián elindultak az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek szóló beszélgetések, amelyek nagy érdeklődés mellett zajlottak; és volt, ahol a kezdeményezés nyomán felnőtteknek szervezett katekumenátus is indult.

Jelentkezési határidő (és a részvételi díj befizetésének határideje): április 12., éjfél.

A szervezők kérik a plébánosokat, hogy bátorítsák és küldjék a szolgálatra alkalmas munkatársakat.

A képzés részletei és a jelentkezés feltételei a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola honlapján találhatók.

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír