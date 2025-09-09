„Tegyétek meg, amit mond” – Fabio Attard szalézi rendfőnök kihirdette a rend 2026-os strennáját

A strenna hagyományának elindítója a Szalézi Családban maga Don Bosco volt. A strenna pedagógiai és nevelési értékű üzenetet hordozott, és Don Bosco az év során a fiaival való találkozásokon több alkalommal is felvetette az adott témát, ahogy ma is végigkíséri a strenna a rend adott évi lelkipásztori tevékenységeit.

A 2026-os strennát egy különösen jelentős pillanatban mutatták be a szaléziak és a hozzájuk kapcsolódók számára: épít a szentév lendületére, valamint a 2025-ös strenna – „A reménybe kapaszkodva, zarándokként a fiatalokkal” – által inspirált elmélkedésre.

Fabio Attard az új strenna középpontjába Mária szavait állítja, melyeket a kánai menyegzőn mondott (Jn 2,5): „Tegyétek meg, amit mond”. E szavakat úgy értelmezi mint az élő, bizalommal teli, válaszra kész hit erőteljes felhívását.

Ez nem passzív engedelmesség, hanem a szeretet és bátorság dinamikus cselekedete – bátorítás arra, hogy mélyen figyeljünk Krisztusra, és válaszoljunk neki valódi szabadsággal.

A strenna aktualitását két fontos évforduló adja: az első szalézi missziós expedíció elindításának 150. évfordulója, valamint a Szalézi Munkatársak Egyesületének megalapításáé.

Don Bosco – aki a reményből fakadó tettek és a kor jeleire való érzékenység embere volt – példája ma is irányt mutat, tanúságot téve a „hit bátorságáról”. A rendfőnök így fogalmaz:

Az igazi hit nem félénk, hanem bátor; kész kockázatot vállalni az Isten országáért. Ez azoknak a bátorsága, akik tudják, hogy nem saját erejükre, hanem Isten hatalmára támaszkodhatnak.”

A 2026-os strenna hangsúlyt fektet a „lelki intelligencia” fontosságára is, vagyis arra a képességre, hogy olvasni tudjuk a jelen történéseit, felismerve Isten működését a történelemben, különösen a fiatalok életében. Ez a mélyen szalézi megközelítés arra hívja a Szalézi Családot, hogy lépjen túl a szólamokon, és

hitét a tettekben élje meg – az evangéliumból táplálkozva, nyitottan a világ kihívásaira.

Fabio Attard előadása nem csupán a téma bejelentése volt, hanem meghívás egy személyes és közösségi útra. Olyan hitre, amely figyel Isten jelenlétére a történelemben – különösen a fiatalok között –, és hangsúlyozza a hit, a szabadság és a szolgálat elválaszthatatlan kapcsolatát. „Mindez annak a szeretetnek a természetes kibontakozása, amelyet kaptunk, és amelyben növekedtünk.”

A 2026-os strenna bemutatásával a Szalézi Család meghívást kap arra, hogy együtt járja végig ezt az utat – lelki intelligenciával olvasva a valóságot, az evangéliumban gyökerezve, és a nagylelkű szolgálat által vezérelve. E strenna által a rendfőnök arra buzdít mindenkit, hogy

ünnepelje örökségét és válaszoljon a hívásra: legyen hívő, aki valóban szabad a szolgálatra – különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók felé.

A 2026-os szalézi strenna hivatalos plakátját októberben mutatják be a Szalézi Család számára.

Fabio Attard teljes előadása olasz, angol, spanyol, francia és portugál nyelven ITT érhető el.

Forrás és fotó: Infoans.org

Magyar Kurír

(he)